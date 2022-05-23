В "Медицинском центре" города Коряжма творились нехорошие дела

В ходе проведенной проверки по поступившему обращению в деятельности ООО «Медицинский центр» прокуратурой г. Коряжмы выявлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства.
Установлено, что организацией неоднократно нарушались права подчиненных работников на оплату труда, игнорировался порядок оформления трудовых отношений, учета рабочего времени. Кроме того, были допущены нарушения требований законодательства о здравоохранении, выразившиеся в отсутствии у медицинской организации официального сайта в сети «Интернет», содержащего обязательную для размещения на нем информацию, чем нарушено право граждан на доступность медицинской помощи и возможность выбора медицинской организации.
По факту несвоевременной выплаты заработной платы работникам юридическое лицо и его управляющий по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов в размере 30 000 руб. и 10 000 руб. соответственно.
По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой города представления об устранении нарушений закона восстановлены трудовые права работника, перед которым погашена имевшаяся задолженность.
Однако исчерпывающих мер по созданию сайта медицинской организации и размещению на нем обязательной информации о самой организации, порядке оказания платных медицинских услуг, а также медицинских работниках, участвующих в их предоставлении, ООО «Медицинский центр» не принято.
В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на ООО «Медицинский центр» соответствующей обязанности. Иск прокурора удовлетворен. После вступления решения суда в законную силу медицинская организация обязана обеспечить наличие официального сайта в сети «Интернет» и разместить на нем необходимую информацию о своей деятельности.
В законную силу решение суда не вступило.