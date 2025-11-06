Кому в Архангельске доверяли воду: история самой уважаемой профессии до водопровода

До того как в наших домах появились привычные водопроводные краны, жизнь города крутилась вокруг фигуры, без которой нельзя было представить себе утро. Кто он — человек, снабжавший водой весь город, и как его называли на Русском Севере? Расскажем в совместном с РВК-Архангельск спецпроекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Ответ, казалось бы, прост. Традиционного водовоза в Архангельской губернии называли «водовоз» или «водонос». Эти профессии были жизненно важны для горожан. Но суровый северный климат наложил на их работу свой, уникальный отпечаток, сделав архангельских водовозов непохожими на их коллег из других регионов России.

Испытание холодом: особенности работы на Севере

Работа водовоза всегда была непростой, но в Архангельской губернии она превращалась в настоящее испытание на прочность. Длинные морозные зимы, дороги, заметённые снегом и покрытые льдом, диктовали свои правила. Всё — от повозки до одежды — было приспособлено для выживания и работы в экстремальных условиях.

▌ Техника, которую не брал мороз

Повозки архангельских водовозов — это образец северной смекалки. Зимой колесные телеги сменяли специальные деревянные сани. Если же ехали на колёсах, то их ободья укрепляли железом или кожей, чтобы избежать поломки на ухабистых дорогах. Бочки для воды делали с повышенной надёжностью, а для теплоизоляции и защиты от влаги их изнутри часто покрывали смолой или дёгтем.

▌ Вода «с пылу, с жару»

Главной проблемой была замерзающая вода. Чтобы она не превратилась в лёд по дороге к клиенту, водовозы часто набирали её непосредственно перед доставкой. Вода доставлялась практически «прямо из источника», что гарантировало её свежесть и жидкое состояние.

▌ Экипировка для героя

Тёплая одежда была для водовоза не просто комфортом, а вопросом выживания. Их стандартный гардероб состоял из толстой шубы, шапки-ушанки, валенок и рукавиц. В такой экипировке они проводили долгие часы на пронизывающем ветру, обеспечивая водой целые кварталы.

Почёт и уважение: социальный статус северного водовоза

В отличие от некоторых южных регионов, где к водовозам могли относиться свысока, в Архангельске эта профессия была в большом почёте. И на то были веские причины.

Жизненная необходимость. Без них город просто бы замер. Вода была нужна для всего: питья, готовки, стирки, уборки. Тяжёлый труд. Работа требовала недюжинной физической силы, выносливости и ответственности. Люди уважали их за стойкость и трудовую этику. Надёжность. Хороший водовоз, который поставлял чистую воду точно в срок, ценился на вес золота и пользовался доверием жителей.

Их труд вносил неоценимый вклад в экономику и быт, поддерживая здоровье и благополучие горожан. Поддержка таких традиционных профессий подчёркивала связь поколений и важность сохранения культурного наследия Поморья.

#АрхангельскВодоканалЖизнь — это спецпроект о том, как менялся город вместе с развитием водоснабжения. От легендарных водовозов прошлого до современной работы РВК-Архангельск — одна на всех цель: обеспечивать чистую воду для жизни.