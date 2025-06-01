Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Преемники. Архангельск отмечает День первого водопровода

Сегодня, 24 июня, РВК-Архангельск памятная профессиональная дата – 122 года назад в столице Поморья появился ПЕРВЫЙ ВОДОПРОВОД!

 Директор РВК-Архангельск Андрей Поташев поздравляет коллег: 

«Мы с вами – преемники тех, кто думал о будущем города, мыслил масштабно, созидал инфраструктуру. История создания водопровода в нашем городе – вовсе не простая. Восхищает нацеленность на будущее людей, живших 120 с лишним лет назад и думавших о том, каким будет их город после них… И мы с вами созидаем – для того, чтобы людям было хорошо и комфортно – не только сегодня, но и после нас".

 Сегодня я хочу сказать слова благодарности тем, кто трудился и трудится в архангельском водоканале, - всем и каждому в отдельности.

 У нас нет случайных людей – все мы вместе делаем очень важную и нужную работу. Да что там – самую нужную, ведь мы даем людям воду!

 Уже 122 года Водоканал Архангельска снабжает холодной водой жителей нашего любимого города, выводит из домов стоки и поддерживает городские водопроводные сети в рабочем состоянии. Для горожан это привычно, но за такими простыми действиями стоит ежедневная круглосуточная работа каждого из вас.

 Я хочу сказать каждому - спасибо за ваш труд, поздравить с днем рождения архангельского водоканала и пожелать сохранять высокую планку во всех областях: здоровье, семье, профессии. С праздником, коллеги!».


24 июнь 09:00 | : Экономика / Горячая тема

Главные новости


Канализация и выборы. Когда Вилегодский округ вздохнет полной грудью
Тотем вождя с Пинеги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (312)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20