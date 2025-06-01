Преемники. Архангельск отмечает День первого водопровода

Сегодня, 24 июня, РВК-Архангельск памятная профессиональная дата – 122 года назад в столице Поморья появился ПЕРВЫЙ ВОДОПРОВОД!



Директор РВК-Архангельск Андрей Поташев поздравляет коллег:

«Мы с вами – преемники тех, кто думал о будущем города, мыслил масштабно, созидал инфраструктуру. История создания водопровода в нашем городе – вовсе не простая. Восхищает нацеленность на будущее людей, живших 120 с лишним лет назад и думавших о том, каким будет их город после них… И мы с вами созидаем – для того, чтобы людям было хорошо и комфортно – не только сегодня, но и после нас".



Сегодня я хочу сказать слова благодарности тем, кто трудился и трудится в архангельском водоканале, - всем и каждому в отдельности.



У нас нет случайных людей – все мы вместе делаем очень важную и нужную работу. Да что там – самую нужную, ведь мы даем людям воду!



Уже 122 года Водоканал Архангельска снабжает холодной водой жителей нашего любимого города, выводит из домов стоки и поддерживает городские водопроводные сети в рабочем состоянии. Для горожан это привычно, но за такими простыми действиями стоит ежедневная круглосуточная работа каждого из вас.



Я хочу сказать каждому - спасибо за ваш труд, поздравить с днем рождения архангельского водоканала и пожелать сохранять высокую планку во всех областях: здоровье, семье, профессии. С праздником, коллеги!».



