Куда уходит вода из канализации?

Просто о том, как РВК-Архангельск возвращает воду природе - в совместном проекте #Архангельск_Водоканал_Жизнь.

Знаете ли вы, какой путь проделывает вода, которая утекает из вашего дома в раковину, унитаз или душ? Это настоящее путешествие, о котором нам рассказали специалисты РВК-Архангельск

Шаг 1: Старт из вашей квартиры

Вся вода, которую вы использовали, попадает в канализационный стояк, а оттуда — в городскую сеть водоотведения. И это не просто «труба»! Это сложная система:

Почти 500 км труб под улицами Архангельска;

68 канализационно-насосных станций (КНС), которые помогают воде преодолевать расстояния и перепады высот.

Шаг 2: Центр управления стоками — ЦНКС

Весь поток городских стоков собирается на Центральной насосной канализационной станции — она находится в центре города на ул. Нагорной. Это ключевой пункт, где стоки аккумулируются и готовятся к дальнейшему путешествию.

Шаг 3: Путешествие на очистку

От ЦНКС стоки по напорным трубопроводам отправляются в Северный округ — на Центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК). Здесь и начинается самое интересное — превращение загрязнённой воды в чистую.

Шаг 4: Волшебство очистки на ЦОСК

На очистных сооружениях вода проходит несколько этапов:

Решётки — задерживают крупный мусор: кирпичи, фрагменты деревьев, тряпки, влажные салфетки, пакеты и пр.

Песколовки — удаляют песок и мелкие частицы;

Первичные отстойники — здесь оседают взвешенные вещества;

Аэротенки — сердце очистки! Микроорганизмы поглощают органические загрязнения;

Вторичные отстойники — отделяют чистую воду от активного ила.

Шаг 5: Возвращение в природу

После всех этапов очистки вода становится безопасной и возвращается в Северную Двину. Это экологичный и современный цикл!

Сейчас РВК-Архангельск реконструирует весь технологический комплекс ЦОСК по концессии, подписанной в 2021 году. Уже:

Реконструированы 5 отстойников;

Идёт работа над зданием решёток;

На очереди — песколовки и аэротенки.

Вот так обычная вода из канализации проходит огромный путь, чтобы снова стать частью природы — чистой и безопасной.