Куда уходит вода из канализации?

Просто о том, как РВК-Архангельск возвращает воду природе - в совместном проекте #Архангельск_Водоканал_Жизнь.
Знаете ли вы, какой путь проделывает вода, которая утекает из вашего дома в раковину, унитаз или душ? Это настоящее путешествие, о котором нам рассказали специалисты РВК-Архангельск
Шаг 1: Старт из вашей квартиры
Вся вода, которую вы использовали, попадает в канализационный стояк, а оттуда — в городскую сеть водоотведения. И это не просто «труба»! Это сложная система:
Шаг 2: Центр управления стоками — ЦНКС
Весь поток городских стоков собирается на Центральной насосной канализационной станции — она находится в центре города на ул. Нагорной. Это ключевой пункт, где стоки аккумулируются и готовятся к дальнейшему путешествию.
Шаг 3: Путешествие на очистку
От ЦНКС стоки по напорным трубопроводам отправляются в Северный округ — на Центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК). Здесь и начинается самое интересное — превращение загрязнённой воды в чистую.
Шаг 4: Волшебство очистки на ЦОСК
На очистных сооружениях вода проходит несколько этапов:
Шаг 5: Возвращение в природу
После всех этапов очистки вода становится безопасной и возвращается в Северную Двину. Это экологичный и современный цикл!
Вот так обычная вода из канализации проходит огромный путь, чтобы снова стать частью природы — чистой и безопасной.