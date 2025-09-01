Вверх
Куда уходит вода из канализации?

Просто о том, как РВК-Архангельск возвращает воду природе - в совместном проекте  #Архангельск_Водоканал_Жизнь.

 Знаете ли вы, какой путь проделывает вода, которая утекает из вашего дома в раковину, унитаз или душ? Это настоящее путешествие, о котором нам рассказали специалисты РВК-Архангельск

 Шаг 1: Старт из вашей квартиры
Вся вода, которую вы использовали, попадает в канализационный стояк, а оттуда — в городскую сеть водоотведения. И это не просто «труба»! Это сложная система:

  • Почти 500 км труб под улицами Архангельска;
  •  68 канализационно-насосных станций (КНС), которые помогают воде преодолевать расстояния и перепады высот.

 

Шаг 2: Центр управления стоками — ЦНКС
Весь поток городских стоков собирается на Центральной насосной канализационной станции — она находится в центре города на ул. Нагорной. Это ключевой пункт, где стоки аккумулируются и готовятся к дальнейшему путешествию.

 

Шаг 3: Путешествие на очистку
От ЦНКС стоки по напорным трубопроводам отправляются в Северный округ — на Центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК). Здесь и начинается самое интересное — превращение загрязнённой воды в чистую.

 

Шаг 4: Волшебство очистки на ЦОСК
На очистных сооружениях вода проходит несколько этапов:

  • Решётки — задерживают крупный мусор: кирпичи, фрагменты деревьев, тряпки, влажные салфетки, пакеты и пр.
     Песколовки — удаляют песок и мелкие частицы;
     Первичные отстойники — здесь оседают взвешенные вещества;
     Аэротенки — сердце очистки! Микроорганизмы поглощают органические загрязнения;
     Вторичные отстойники — отделяют чистую воду от активного ила.

 

Шаг 5: Возвращение в природу
После всех этапов очистки вода становится безопасной и возвращается в Северную Двину. Это экологичный и современный цикл!

  •  Сейчас РВК-Архангельск реконструирует весь технологический комплекс ЦОСК  по концессии, подписанной в 2021 году. Уже:
  •  Реконструированы 5 отстойников;
     Идёт работа над зданием решёток;
     На очереди — песколовки и аэротенки.

Вот так обычная вода из канализации проходит огромный путь, чтобы снова стать частью природы — чистой и безопасной.

