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Архангельский водопровод отмечает 120-летний юбилей

24 июня исполнится 120 лет с начала официального запуска первого централизованного водопровода в Архангельске. 1903 год — отправная точка в развитии водоснабжения столицы Поморья.

Ещё одним важным событием, которое дало толчок для дальнейшего развития коммунальной отрасли города, принято считать визит первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущёва в июле 1962 года. После его посещения Архангельска был дан старт строительству главных магистральных сетей диаметром 1000 мм, а в дальнейшем — центральных очистных сооружений водоснабжения и канализации.

В течение многих лет водопроводно-канализационным хозяйством города управляло МУП «Водоканал». А с декабря 2018 года традиции предприятия продолжает «РВК-Архангельск». Сегодня на балансе ресурсоснабжающей организации находится 579 км водопроводных сетей и 470 км сетей водоотведения, 111 водопроводных и 57 канализационных насосных станций. 

В 2023 году специалисты предприятия реализуют ряд социально-важных для города проектов. В их числе:

- реконструкция Центральной канализационно-насосной станции (ЦНКС);

- строительство 5-километрового кольцевого водовода д-630 мм в центральных округах Архангельска;

- строительство нового водопровода в Маймаксанском округе д-400 мм;

- реконструкция Центральных очистных сооружений канализации в Северном округе (ЦОСК). 

Сегодня в главном офисе «РВК-Архангельск» состоялся праздничный концерт, на котором выступили с творческими номерами сами работники предприятия. А генеральный директор компании Андрей Поташев ещё раз подчеркнул, что главная ценность предприятия – люди.  

 «Самый ценный актив предприятия — это наши высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Кроме вас, эту, подчас незаметную, но необходимую, важную работу не сможет сделать никто! Вы ежедневно обеспечиваете стабильное водоснабжение нашего родного города и готовы по первому сигналу выехать и устранить аварию в любой точке нашего региона. Спасибо вам за ваш бесценный труд», — подчеркнул генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

23 июнь 14:47 | : Экономика

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