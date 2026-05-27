Улица Суфтина попала в надежные руки дорожников

Докладывает глава администрации Архангельска Дмитрий Морев:

- Начинаем ремонтные работы на одном из проблемных участков дорожной сети – улице Суфтина на отрезке между улицами Воскресенской и Попова. Муниципальный контракт на почти 11 млн рублей заключен с компанией «Рубеж».

На месте с подрядчиком обсудили все детали ремонта. Сейчас из-за отсутствия ливневой канализации вода скапливается на дороге, скрывая ямы. Это создает неудобства, как для автомобилистов, так и для пешеходов. У новой дороги уклон будет в сторону улицы Попова, где расположен ближайший дождеприемный колодец.

Также проблему представляют незаконные гаражи у дома №60 по улице Попова. После обустройства нового тротуара заезд в эти самовольно установленные боксы станет затруднительным. На месте связался с главой Октябрьского округа, чтобы ускорить процесс по демонтажу строений.

Сейчас дорожники ведут подготовительные работы. Далее в планах - фрезерование, устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя из ЩМА толщиной 4,5 см. Сроки сжаты, по контракту сдача объекта уже в конце августа.



