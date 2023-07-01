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Дмитрий Морев: "Как было уже не будет"

Глава Архангельска рассказал о ходе ремонта тротуаров:

- Начался ремонт тротуара по четной стороне улицы Воскресенская. Сейчас там идет фрезерование.

 В июне, в ходе рабочей поездки по Ломоносовскому округу обратил внимание департамента транспорта на «уставший» тротуар на центральной улице, где находятся детская музыкальная школа «Классика», региональное общество инвалидов «Надежда» и школа № 4.

 На улице Воскресенская уже благоустроены две аллеи – от дома № 6 до дома № 12. В прошлом году в рамках соглашения о социальном партнерстве между администрацией Архангельска и «РВК-Архангельск» обновили газоны от «Богатыря» до «Астры» с обеих сторон улицы. А после замены грунта высадили рябины и кустарники.

 И вот контракт заключен, на ул.Воскресенская от улицы Суфтина до проспекта Обводный канал асфальт на участке протяженностью 200 метров будет обновлен. До конца сентября подрядчик ООО «МСК-Север» завершит ремонт. Работа по обновлению тротуаров в городе идет, и проект будет продолжен.


14 август 16:19 | : Политика

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