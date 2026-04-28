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В Архангельске продолжаются дорожные работы

Сейчас самый сезон. Планами делится глава городской администрации митрий Морев:

- Из нового: на участке ул. Суфтина от Воскресенской до Попова проведем полноценный ремонт. Это не только асфальтирование проезжей части: в составе работ замена бортового камня и ремонт тротуаров. Финансирование - 12 млн рублей - выделено из городского бюджета за счет средств экономии по итогам предыдущих торгов. 

 Обращения по данному участку ул. Суфтина поступали в департамент транспорта и через систему «Инцидент-менеджмент», и при первой возможности мы взяли его в работу. Сейчас определяем подрядчика, который должен выполнить ремонт до 20 августа. 

 В этом году мы также делаем акцент на дорогах третьей категории – грунтовых и в плитах. Большинство из них находятся на удаленных территориях. Весной мы заключили контракт на сумму 24,8 млн рублей, который сейчас в процессе исполнения. В него включены дороги на острове Бревенник и ряд других объектов. 

 Теперь определяем подрядчика на второй лот: он выполнит работы на дорогах третьей категории на сумму порядка 17 млн рублей.

 В число объектов восстановления на этот сезон включили самые проблемные участки, например, в микрорайоне Черная Курья и поселке Динамо, где состояние дороги осложняет подвоз воды. 

 По двум контрактам подрядчиков определим 17 июля.


 

07 июль 12:09 | : Экономика

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