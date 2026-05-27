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Единоросс Сергеев снялся с выборов в Государственную Думу

Кандидат от партии «Единая Россия» Никита Сергеев сообщил о принятом решении отказаться от дальнейшего участия в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и сосредоточиться на кампании по выборам депутата Архангельского областного Собрания по одномандатному округу № 19.

 По словам Сергеева, решение связано с желанием полностью посвятить себя работе на территории, с которой за последние месяцы была выстроена постоянная связь. В ходе предварительного голосования и последующих встреч основная работа кандидата была сосредоточена в Каргопольском, Коношском и Плесецком муниципальных округах, входящих в состав избирательного округа № 19 на выборах в областное Собрание.

 Никита Сергеев подчеркнул, что считает правильным не распылять усилия между несколькими избирательными кампаниями, а сосредоточиться на выполнении обязательств перед жителями округа, которые поддержали его и выразили доверие в ходе предварительного голосования партии «Единая Россия».

 Кандидат также поблагодарил жителей за поддержку и отметил, что продолжит работу на территории независимо от избирательной кампании.

05 август 10:20 | : Политика

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