Игорь Арсентьев идет на выборы в Госдуму. Результаты праймериз ЕР

Таковы результаты предварительного голосования ЕР по 76-му одномандатному округу. Напомним, сейчас от него же на Охотном ряду занимает кресло «не держащий зла» северодвинец Александр Спиридонов.
По 77-му округу победил бизнесмен Никита Сергеев, который с большой вероятностью сменит ветерана госдумовских выборов Елену Вторыгину, принявшую мудрое решение сделать перерыв в активной политической деятельности.
Партийный список «Единой России» таков:
Александр Шевченко;
Елена Слобода;
Никита Сергеев;
Дмитрий Морев;
Александр Болотов.