Игорь Арсентьев идет на выборы в Госдуму. Результаты праймериз ЕР

Таковы результаты предварительного голосования ЕР по 76-му одномандатному округу. Напомним, сейчас от него же на Охотном ряду занимает кресло «не держащий зла» северодвинец Александр Спиридонов.

По 77-му округу победил бизнесмен Никита Сергеев, который с большой вероятностью сменит ветерана госдумовских выборов Елену Вторыгину, принявшую мудрое решение сделать перерыв в активной политической деятельности.

Партийный список «Единой России» таков:

Александр Шевченко;

Елена Слобода;

Никита Сергеев;

Дмитрий Морев;

Александр Болотов.