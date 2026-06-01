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Никита Сергеев идет покорять Госдуму

Сегодня в Избирательную комиссию Архангельской области документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы по Котласскому одномандатному избирательному округу №77 подал Никита Сергеев — предприниматель, координатор федерального партийного проекта «Российское село» в Архангельской области и активист «Молодой Гвардии Единой России».

 Ранее Никита Сергеев стал победителем предварительного голосования «Единой России», а затем его кандидатура была официально утверждена XXIII Съездом партии.

 «Я иду не ради политики как таковой. Для меня это прежде всего ответственность перед людьми. Сегодня депутат должен быть не статусом, а помощником — человеком, который слышит жителей, помогает решать проблемы и работает там, где действительно нужен людям», — отметил Никита Сергеев.

 В центре внимания кандидата — развитие сельских территорий, поддержка предпринимательства, создание возможностей для молодёжи и постоянный диалог с жителями. Как подчеркнул Никита Сергеев, сильный регион начинается с сильных людей, которые чувствуют, что их мнение действительно важно и влияет на будущее Архангельской области.

 В региональном отделении партии также отметили, что именно мнение жителей станет основой дальнейшей работы. В ходе кампании Никита Сергеев проведёт встречи в городах, округах и сельских населённых пунктах, чтобы обсудить ключевые вопросы развития территорий и собрать предложения в новую Народную программу «Единой России».

 

16 июль 14:46 | : Политика

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