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Игорь Арсентьев официально заявился на выборы в Госдуму

Глава Северодвинска, председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области», член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Игорь Арсентьев подал документы в Избирательную комиссию Архангельской области для участия в выборах депутатов Государственной Думы по одномандатному округу №76.

 Ранее его кандидатура была утверждена на XXIII Съезде «Единой России».

 Игорь Арсентьев подчеркнул, что идёт на выборы с опытом работы «на земле» и пониманием того, какие решения сегодня необходимы муниципалитетам. По его словам, участие в кампании — это командная работа, цель которой — представлять интересы Архангельской области на федеральном уровне и добиваться, чтобы принимаемые решения отвечали реальным запросам жителей.

 Особое внимание кандидат намерен уделить вопросам развития территорий, поддержки местных инициатив и укрепления муниципалитетов. Именно эта тема станет одной из ключевых и в рамках форумной кампании «Сильные муниципалитеты — сильный регион», которая уже в ближайшее время стартует в Архангельской области при поддержке «Единой России». На её площадках главы, депутаты, общественники и жители вместе обсудят предложения, которые лягут в основу дальнейшего развития муниципальных образований региона.


14 июль 13:48 | : Политика

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