Александр Авилов: "Иду на выборы"

Председатель Собрания депутатов Приморского округа подал документы для участия в процедуре.

Александр Николаевич Авилов — член «Единой России», секретарь Приморского местного отделения партии. Родился в 1966 году в посёлке Рочегда Виноградовского округа. Окончил АЛТИ по специальности «Лесоинженерное дело», проходил службу в армии. Более 20 лет работал в лесопромышленном комплексе региона, пройдя путь от мастера до гендиректора.

С 2009 года — в системе местного самоуправления: избирался депутатом, с 2010 года — председатель районного Собрания депутатов, а с 2023 года возглавляет Собрание депутатов Приморского округа.

«За годы работы на муниципальном уровне видишь, где именно система требует донастройки. Это вопросы ЖКХ, дорожной инфраструктуры, доступности социальных услуг, поддержки сельских территорий. Важно, чтобы решения, принимаемые на федеральном уровне, опирались на реальную практику и запросы людей. Эту задачу и считаю для себя ключевой — добиваться таких решений, которые будут работать на местах и давать конкретный результат», — отметил кандидат.

Александр Авилов примет участие в выборах по одномандатному округу №77.