Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ветераны СВО провели в Архангельске мастер-класс

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялся мастер-класс по оказанию первой помощи. Его участники познакомились с основами как тактической, так и гражданской медицины — знаниями, которые могут пригодиться каждому человеку в повседневной жизни и в экстренной ситуации.

 Занятие провели ветераны боевых действий. Одним из инструкторов выступил ветеран специальной военной операции, выпускник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Александр Шевченко.

 В ходе мастер-класса участники узнали, из чего состоит индивидуальная аптечка бойца, какие медикаменты входят в ее состав и для чего они предназначены. Особое внимание уделили практической части. Ветераны показали, как правильно накладывать кровоостанавливающие жгуты, оказывать помощь при ранениях различных частей тела, определять виды кровотечений и оперативно их останавливать. Каждый участник смог отработать полученные навыки под руководством инструкторов.

 «Первая помощь — это не только про боевые действия. В обычной жизни рядом с каждым из нас может оказаться человек, которому потребуется помощь до приезда медиков. В такие моменты именно простые и своевременные действия могут спасти жизнь. Поэтому важно, чтобы как можно больше людей владели этими навыками», — отметил Александр Шевченко.

 В региональном отделении «Единой России» подчеркнули, что навыки оказания первой помощи должны быть доступны как можно большему числу людей. Подобные практические занятия в Штабе общественной поддержки будут продолжены.


14 июль 08:00 | : Политика

Главные новости


Трудная любовь (роман с училкой)
СССР: выстрел в спину

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (161)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20