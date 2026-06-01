Ветераны СВО провели в Архангельске мастер-класс

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялся мастер-класс по оказанию первой помощи. Его участники познакомились с основами как тактической, так и гражданской медицины — знаниями, которые могут пригодиться каждому человеку в повседневной жизни и в экстренной ситуации.

Занятие провели ветераны боевых действий. Одним из инструкторов выступил ветеран специальной военной операции, выпускник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Александр Шевченко.

В ходе мастер-класса участники узнали, из чего состоит индивидуальная аптечка бойца, какие медикаменты входят в ее состав и для чего они предназначены. Особое внимание уделили практической части. Ветераны показали, как правильно накладывать кровоостанавливающие жгуты, оказывать помощь при ранениях различных частей тела, определять виды кровотечений и оперативно их останавливать. Каждый участник смог отработать полученные навыки под руководством инструкторов.

«Первая помощь — это не только про боевые действия. В обычной жизни рядом с каждым из нас может оказаться человек, которому потребуется помощь до приезда медиков. В такие моменты именно простые и своевременные действия могут спасти жизнь. Поэтому важно, чтобы как можно больше людей владели этими навыками», — отметил Александр Шевченко.

В региональном отделении «Единой России» подчеркнули, что навыки оказания первой помощи должны быть доступны как можно большему числу людей. Подобные практические занятия в Штабе общественной поддержки будут продолжены.



