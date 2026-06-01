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Дворы его тревоги

Глава Архангельска Дмитрий Морев рассказывает о начале рабочего дня:

- Сегодня провели рабочую поездку по объектам ремонта дворовых проездов в Северном и Ломоносовском округах. 

В этом году приводим в порядок 35 дворовых проездов. Общий объем финансирования – около 60 млн рублей. 

Работы идут по двум направлениям: муниципальная программа и губернаторский проект «Комфортное Поморье». В рамках последнего жители сами инициируют ремонты, а мы помогаем их реализовать. Содействие оказывает куратор «Комфортного Поморья» Александр Шевченко, который принял участие в рабочей поездке. 

Посетили четыре адреса: 

ул. 40-летия Великой Победы, 7. Работы выполнены, покрытие уложено, подняты колодцы. 

пр. Дзержинского, 1/4. Ремонт завершен, объект готов. 

пр. Дзержинского, 1/3. Сегодня здесь начали фрезерование. Срок по контракту – до 15 сентября, сложностей нет. 

ул. Выучейского, 14 – проезд между домом, гаражом и зданиями №16 и №18. Работы ведутся по муниципальному контракту. 

Особый момент: на ул. 40-летия Великой Победы ко мне и члену общественного совета Северного округа Сергею Пивкову обратились жители с просьбой расширить объемы ремонта и восстановить асфальт у магазина. Договорились: используем средства экономии от торгов, чтобы выполнить этот небольшой участок. 

Подводя итог, отметили хороший темп работ. Уверен, что в этом сезоне с задачей справимся – как и в прошлые годы.


13 июль 16:28 | : Политика / Экономика

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