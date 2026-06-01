Дворы его тревоги

Глава Архангельска Дмитрий Морев рассказывает о начале рабочего дня:

- Сегодня провели рабочую поездку по объектам ремонта дворовых проездов в Северном и Ломоносовском округах.

В этом году приводим в порядок 35 дворовых проездов. Общий объем финансирования – около 60 млн рублей.

Работы идут по двум направлениям: муниципальная программа и губернаторский проект «Комфортное Поморье». В рамках последнего жители сами инициируют ремонты, а мы помогаем их реализовать. Содействие оказывает куратор «Комфортного Поморья» Александр Шевченко, который принял участие в рабочей поездке.

Посетили четыре адреса:

ул. 40-летия Великой Победы, 7. Работы выполнены, покрытие уложено, подняты колодцы.

пр. Дзержинского, 1/4. Ремонт завершен, объект готов.

пр. Дзержинского, 1/3. Сегодня здесь начали фрезерование. Срок по контракту – до 15 сентября, сложностей нет.

ул. Выучейского, 14 – проезд между домом, гаражом и зданиями №16 и №18. Работы ведутся по муниципальному контракту.

Особый момент: на ул. 40-летия Великой Победы ко мне и члену общественного совета Северного округа Сергею Пивкову обратились жители с просьбой расширить объемы ремонта и восстановить асфальт у магазина. Договорились: используем средства экономии от торгов, чтобы выполнить этот небольшой участок.

Подводя итог, отметили хороший темп работ. Уверен, что в этом сезоне с задачей справимся – как и в прошлые годы.



