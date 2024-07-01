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В Архангельске продолжается ремонт дворовых проездов

Глава Архангельска Дмитрий Морев посетил объекты, которые в программу ремонта дворовых и межквартальных проездов в этом году.

Это проезды у третьей гимназии, территории на Воскресенской, 7 и 11 и на проспекте Троицкий в районе домов № 121-123. Сейчас на этих объектах закончилось фрезерование, идет поднятие колодцев, после чего начнут укладывать асфальт.

Представитель подрядчика ООО «Помордорстрой» Николай Попов рассказал, что сложностей с объектами нет, владельцы автомобилей идут навстречу и убирают транспорт, когда идут работы. Всего у подрядчика пять дворовых территорий, в предложенный график пока укладываются.

«Лично посещаю объекты, которые вошли в программу ремонта дворовых и межквартальных проездов в этом году. В этом году будет обновлено более 20 проездов, работы должны быть завершены до конца сентября. Более 100 дворов мы отремонтировали за четыре года. В приоритете – подъезды к школам и детским садам и территории, которые не ремонтировались более 30 лет. Программу обязательно продолжим, список объектов для ремонта на следующий год уже формируем», - написал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте  Дмитрий Морев.

22 июль 14:00 | : Будни

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