В Архангельской области поставлен заслон свободной продаже энергетиков

Депутатами Архангельского областного Собрания депутатов 24 июня 2026 года принят областной закон «О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях», внесенный прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Областным законом введена административная ответственность за нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков

(в том числе энергетических) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта, установленного областным законом от 22 декабря 2025 года № 311-22-ОЗ «Об установлении запрета и ограничений продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Архангельской области».

Размер штрафных санкций определен: для граждан в размере от трех

до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Возбуждение дел об административных правонарушениях данной категории отнесено к компетенции должностных лиц министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Рассматривать дела об административных правонарушениях будут мировые судьи.