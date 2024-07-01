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Запрет на продажу энергетиков детям начнет действовать с 1 марта 2025 года

Депутаты Госдумы 31 июля на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи детям энергетических напитков. В соответствии с ним 1 марта 2025 года на всей территории России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Продавцы будут вправе потребовать предъявить документы, как сейчас это происходит при продаже алкоголя.

«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — подчеркнул Вячеслав Володин. 

Один из авторов инициативы, председатель комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин отметил, что в процессе работы над проектом была выявлена необходимость классификации энергетических, тонизирующих напитков и их маркировки.

Соавтор инициативы депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также заявил о необходимости ввести стандартизацию и обязательную маркировку банок с энергетиками – «уже старшего поколения».

 «Для того, чтобы каждый, приобретая эту дрянь, видел, что он за свои деньги гробит свое здоровье. И не мелким шрифтом это должно написано быть, а четко, ясно, броско», – отметил Нилов.

Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России внесли в Госдуму в январе этого года. Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., сейчас они приняты в 65 субъектах страны. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.

Субъекты РФ также смогут устанавливать запреты на продажу энергетиков в зданиях и помещениях образовательных, медицинских, культурны и спортивных учреждений, а также ограничивать время и место продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Кроме того, исполнительные органы субъектов смогут ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления людей на публичных мероприятиях.

 

31 июль 14:29 | : Будни

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