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Бывшая гражданка Украины присягнула на верность Поморью и России

В Архангельской области в День памяти и скорби состоялась церемония принятия Присяги на верность России бывшей гражданкой Украины Марией Михайловной Гульченко. Знаменательное событие совпало с празднованием 85-летнего юбилея виновницы торжества, которая родилась в Белоруссии в 1941 году в день начала Великой Отечественной войны.

Для участия в мероприятии начальник ОМВД России «Плесецкий» подполковник полиции Алексей Розанов и начальник отделения по вопросам миграции подполковник полиции Елена Лешакова отправились за 100 километров от районного центра в посёлок Обозерский, где Мария Михайловна проживает со своими детьми.

Её судьба типична для поколения детей войны: выросшая в многодетной семье, она с юных лет была приучена к труду. С девятнадцати – работала на угольной шахте в Кузбассе. Затем по комсомольской путёвке поехала осваивать целину в Казахстан, где вышла замуж. Её муж, квалифицированный механик, получил приглашение на работу в Харьковскую область, которая и стала для них домом на долгие годы.

Овдовев, Мария Михайловна в 2014 году переехала в Россию поближе к двум своим дочерям, а в 2017 году получила вид на жительство как иностранная гражданка.

Решением от 22 июня 2026 года, утвержденным начальником УМВД России по Архангельской области генерал-майором полиции Дмитрием Остапенко, Мария Михайловна Гульченко стала гражданкой Российской Федерации.

Со столь важным событием теперь уже гражданку России поздравили сотрудники ОМВД России «Плесецкий» и официальные лица муниципального округа. 

23 июнь 15:42 | : Политика

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