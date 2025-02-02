История их любви, или Как палестинец помором стал

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области состоялась церемония принятия Присяги на верность Российской Федерации уроженцем Государства Палестина. После мероприятия были оформлены необходимые документы и в торжественной обстановке Саадаллах Абдалрахман Мухаммад Муса получил из рук начальника УВМ УМВД России по Архангельской области полковника полиции Елены Дементьевой свой первый паспорт гражданина России.

Этого дня Абдалрахман и его супруга Нина ждали практически 16 лет. Познакомились они в Санкт-Петербурге в 2008 году, затем поженились. На тот момент у Нины уже был сын, а после у пары родились еще трое детей.

В ноябре 2023 года семья приехала в Архангельскую область – на родину супруги. Тогда Нина Николаевна и обратилась на личный приём к начальнику Управления по вопросам миграции регионального УМВД России Елене Дементьевой. Ситуацию в урегулировании правового статуса усложняла необходимость в восстановлении паспорта гражданина Палестины, который к тому моменту оказался недействительным. В получении документа оказало содействие посольство государства в Москве.

Сначала Абдалрахману предоставили временное убежище. Затем он получил вид на жительство с учётом того, что в браке с россиянкой у них родились трое детей, являющихся также гражданами России. Уже после этого глава семьи обратился с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке.

– Я хочу навсегда остаться в России, потому что здесь моя семья. Россия всегда была для меня авторитетной страной. По телевизору часто слышал фразу, что Россия – это щедрая страна. И я это почувствовал в Санкт-Петербурге, когда приехал сюда на учебу. И везде, где я был – в Архангельске, Петрозаводске, Мурманске, Москве – народ единый. Он добродушный, общительный. Меня здесь приняли – это немаловажно. Я люблю Россию не как второй дом, а наравне с моей родиной. И не могу выразить словами, насколько благодарен всем сотрудникам миграционной службы. Они отнеслись к нам с таким добром! Сегодня, получив паспорт, я почувствовал облегчение, как будто и не было этих лет постоянной тревоги, – признается новоиспечённый россиянин.

День принятия Присяги гражданина Российской Федерации стал для семьи двойным праздником, так как он совпал с 10-летием дочери Ламис.