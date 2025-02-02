Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

История их любви, или Как палестинец помором стал

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области состоялась церемония принятия Присяги на верность Российской Федерации уроженцем Государства Палестина. После мероприятия были оформлены необходимые документы и в торжественной обстановке Саадаллах Абдалрахман Мухаммад Муса получил из рук начальника УВМ УМВД России по Архангельской области полковника полиции Елены Дементьевой свой первый паспорт гражданина России.

Этого дня Абдалрахман и его супруга Нина ждали практически 16 лет. Познакомились они в Санкт-Петербурге в 2008 году, затем поженились. На тот момент у Нины уже был сын, а после у пары родились еще трое детей.

В ноябре 2023 года семья приехала в Архангельскую область – на родину супруги. Тогда Нина Николаевна и обратилась на личный приём к начальнику Управления по вопросам миграции регионального УМВД России Елене Дементьевой. Ситуацию в урегулировании правового статуса усложняла необходимость в восстановлении паспорта гражданина Палестины, который к тому моменту оказался недействительным. В получении документа оказало содействие посольство государства в Москве.

Сначала Абдалрахману предоставили временное убежище. Затем он получил вид на жительство с учётом того, что в браке с россиянкой у них родились трое детей, являющихся также гражданами России. Уже после этого глава семьи обратился с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке.

– Я хочу навсегда остаться в России, потому что здесь моя семья. Россия всегда была для меня авторитетной страной. По телевизору часто слышал фразу, что Россия – это щедрая страна. И я это почувствовал в Санкт-Петербурге, когда приехал сюда на учебу. И везде, где я был – в Архангельске, Петрозаводске, Мурманске, Москве – народ единый. Он добродушный, общительный. Меня здесь приняли – это немаловажно. Я люблю Россию не как второй дом, а наравне с моей родиной. И не могу выразить словами, насколько благодарен всем сотрудникам миграционной службы. Они отнеслись к нам с таким добром! Сегодня, получив паспорт, я почувствовал облегчение, как будто и не было этих лет постоянной тревоги, – признается новоиспечённый россиянин.

День принятия Присяги гражданина Российской Федерации стал для семьи двойным праздником, так как он совпал с 10-летием дочери Ламис.

 

24 февраль 15:38 | : Будни

Главные новости


Дисбат и прочие неприятности. Глава из повести «Гвардии Черток»
Изгоняющие мусор. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (325)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20