В Архангельске четыре иностранца присягнули на верность России

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги гражданина Российской Федерации. Четыре уже бывших иностранца, приехавшие в нашу страну из Молдовы, Украины и Турции, приняли решение постоянно проживать в России и оформили гражданство в упрощенном порядке.

Все четверо свободно владеют русским языком, так как их судьба на протяжении многих лет неразрывно связана с Россией.

75-летняя Надежда Васильевна Курицына, проживавшая в Молдове, ранее работала учителем русского языка и литературы. В Россию переехала по семейным обстоятельствам и решила остаться здесь навсегда. Как отмечает женщина, главное, чем ее покорил русский север – доброжелательные люди. У Надежды Васильевны много друзей.

76-летняя Феодосия Федоровна Степанова уехала из Молдовы вслед за сыном, который после службы в армии остался жить в России. В Архангельске у Феодосии Федоровны большая семья – семь внуков, которыми бабушка гордится.

«С детства я очень любила Россию, всегда на рисунках в школе рисовала деревянные домишки, – вспоминает женщина. – Теперь я приехала сюда и очень рада, что наконец-то приобрела настоящую Родину».

Домом Россию называет и Ачык Хасан. Родился и вырос мужчина в Турции, здесь же встретил архангелогородку. В 2008 году они поженились. У пары родилось двое детей. Сыну уже 17 лет, дочери – 12.

С радостным и важным событием теперь уже граждан Российской Федерации поздравила начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области полковник полиции Елена Дементьева.

 

