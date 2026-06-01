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Жители Северодвинска проголосовали за будущий сквер

Информация от первого лица города корабелов Игоря Арсентьева:

- Подведены официальные итоги голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году в голосовании приняли участие более 24 тысяч северодвинцев. Спасибо каждому за неравнодушие и активную позицию.  

Жители города сделали свой выбор – уверенную победу одержала территория у памятного знака в честь 13-й отдельной лыжной бригады 2-й Ударной армии Волховского фронта на острове Ягры. За неё отдали более 6 200 голосов. Это не просто цифры. Это показатель того, насколько жителям важно сохранять память и развивать родной город. Особенно ценно, что в голосовании активно участвовали ягринцы и наши уважаемые ветераны. 

В 2027 году здесь появится благоустроенное пространство: пешеходные дорожки, зоны отдыха, скамейки, озеленение. По сути – полноценный сквер у памятного места, куда можно будет прийти с семьёй, с детьми, чтобы отдохнуть и вспомнить историю. Отмечу, что сам памятный знак мы уже привели в порядок в этом году благодаря губернаторскому проекту «Комфортное Поморье». Теперь продолжение будет логичным – развиваем территорию вокруг. Именно так и формируется комфортная городская среда.

23 июнь 13:54 | : Политика / Экономика

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