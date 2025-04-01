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Игорь Арсентьев: "Делай, как я"

Глава Северодвинска обратился к сознательным горожанам:

- Все – на общероссийский субботник! 26 апреля на уборку выйдут сотрудники предприятий коммунальной сферы города, образовательные учреждения и администрация города. Жители тоже могут присоединиться.

 В 10:00 начнём на следующих площадках:
 - территория у стелы «Город трудовой доблести» (напротив школы № 20);
 - сквер у часовни Александра Невского
 - Приморский парк
 - Аллея Молодёжи
 - Сквер за НТЦ «Звёздочка»
 - Воинский мемориальный комплекс на острове Ягры

 В 13:00 стартует субботник возле памятного знака в честь 13-й лыжной бригады (улицы Мира и Логинова).

 Напомню, что каждый может организовать субботник во дворе своего дома. За инвентарём можно обратиться в свою управляющую организацию

26 апрель 09:00 | : Политика

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