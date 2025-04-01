Игорь Арсентьев: "Делай, как я"

Глава Северодвинска обратился к сознательным горожанам:
- Все – на общероссийский субботник! 26 апреля на уборку выйдут сотрудники предприятий коммунальной сферы города, образовательные учреждения и администрация города. Жители тоже могут присоединиться.
В 10:00 начнём на следующих площадках:
- территория у стелы «Город трудовой доблести» (напротив школы № 20);
- сквер у часовни Александра Невского
- Приморский парк
- Аллея Молодёжи
- Сквер за НТЦ «Звёздочка»
- Воинский мемориальный комплекс на острове Ягры
В 13:00 стартует субботник возле памятного знака в честь 13-й лыжной бригады (улицы Мира и Логинова).
Напомню, что каждый может организовать субботник во дворе своего дома. За инвентарём можно обратиться в свою управляющую организацию