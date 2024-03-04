Депутаты АрхГорДумы проверили жизнь в детских лагерях

Сегодня состоялось рабочая поездка членов комиссии по социальным вопросам городской Думы под руководством депутата Сергея Сорокина по школьным лагерям дневного пребывания.



Депутаты ознакомились с лагерями дневного пребывания при школах №1, 9 и гимназии №25. В последней также провели совещание, на котором заслушали полную информацию о ходе работы пришкольных лагерей Архангельска.



В средней школе №1 лагерь принял 75 детей, сформировано три отряда. Сформирован профиль работы лагеря – социальный, кроме этого в рамках площадки реализуется программа «Пожаробезопасное лето».



В средней школе №9 лагерь вместил 118 детей, сформировав 4 отряда. Профиль лагеря – арктический, кроме этого в рамках площадки реализуется программа «Каникулы с пользой».



В гимназии №25 открыт лагерь на 191 ребенок, сформировано 4 отряда. При поддержке МАУ ДО «Центр «Архангел» в рамках площадки реализуется программа «Каникулы с пользой».



Городские депутаты в ходе поездки очень детально ознакомились с работой каждого лагеря, как выстроен процесс питания, дневной план пребывания детей, есть ли жалобы на работу лагерей.

Хочу отметить, что каждый лагерь имеет свой профиль. Это характерно для всех школьных лагерей. По питанию – в меню есть и фрукты и компоты, мясо и разные гарниры. Дети просят сладости (конфеты и мороженое), мы их понимаем, но всё меню сформировано по необходимым нормативным требованиям, и всего должно быть в меру. Считаю, что в этом году работа площадок дневного пребывания при школах выстроена на хорошем уровне. Надеюсь, что в следующем году будут учтены небольшие замечания депутатов, и детские лагеря откроются при тех школах, где сейчас идет капитальный ремонт», - рассказал председатель городской Думы Иван Воронцов в ходе осмотра лагеря в школе №1.



«Хочется отметить, что очень здорово реализован подход «наставничества». Мы видим, что старшеклассники активно помогают, работают в формате «вожатых». Также нас заверили, что в этом году в городе все, кто хотел попасть в лагеря при школах, попали. Отказов не было. Со своей стороны, мы приложим все усилия для достойного финансирования таких площадок при школах и в следующем году», - отметила Кристина Саблина.



А депутат Наталья Братина отметила живое общение ребят без гаджетов, что дает прекрасную возможность встретить новых друзей.

«Хочется отметить высокую заинтересованность как родителей, так и детей в такого рода отдыхе, а отсюда и практически стопроцентную посещаемость.

И это не случайно. Все школы предоставляют ребятам очень интересные и насыщенные программы. Это и подвижные игры на свежем воздухе, посещение бассейна, что помогает детям оставаться активными и здоровыми во время летних каникул. И различные мероприятия образовательной направленности, способствующие расширению кругозора», - рассказала в ходе посещения лагеря дневного пребывания при школе №9 Наталья Братина.

«Мне очень нравится работа лагеря в гимназии №25. У педагогов очень большая мотивация, весь коллектив и директор гимназии заряжен на качественную работу, чтобы дети чувствовали себя как дома. Отмечу, что лагерь ведет свою страницу в социальной сети ВК, выкладывают туда информацию, что сделал каждый отряд, куда ходят и т.д. Конечно, это нравится всем, особенно родителям. Также отмечу, что в лагере организовано разнообразное и вкусное питание, а коллектив площадки старается разнообразить пребывание детей, создают много дополнительных мест отдыха вне школы. Огромное спасибо коллективу и директору за качественную работу лагеря!» - сказала депутат Светлана Алефиренко.



В ходе поездки депутаты отметили не только «авторский» стиль каждого лагеря, но и безопасное времяпровождение, установлены во всех образовательных организациях противопожарные режимы. Кроме этого, в школах №5, 26 и 30 открыты инклюзивные смены для детей с ОВЗ.



По словам городского депутата Ольги Шананиной, в школьных лагерях особых недостатков не выявили:

- Питание детей на соответствующем уровне, присутствуют овощи и фрукты в каждодневном меню. Для детей организован активный отдых: походы в бассейн, кино, в культурные центры, разнообразная программа лагеря не оставит равнодушным ни одного ребёнка. Родители могут быть спокойны за своих детей!



Во время проведения совещания по итогу поездки заместитель председателя комиссии по социальным вопросам Елена Ануфриева отметила немаловажную роль в формировании культурной программы пребывания детей и работу над меню питания:

- Сегодня мы традиционно обращаем внимание на вопросы организации питания, чтобы еда была разнообразной и полезной. Это важно, ведь есть отряды со школьниками 8 лет, а есть и по 11-13 лет, и дети находятся на площадке, как правило, с 8.30 до 14.30. Также члены комиссии обратили внимание на разнопрофильность каждого лагеря, создание дополнительных интересных мест пребывания ребят. Родители могут выбрать лагерь по своему профилю (волонтерский, профориентированный, физкультурно-спортивный, технический, военно-патриотический, арктический и т.д.) и записать своего ребенка. Считаю, что организация работы лагерей дневного пребывания в городе поставлена на высоком уровне.



Резюмировал итоги поездки председатель комиссии по социальным вопросам Сергей Сорокин:

- В этом году в городе максимальное количество площадок при городских школах за последние годы – 60, с пребыванием порядка 4667 детей. Хочу отметить, что ведется большая системная работа, прорабатывается разнообразная программа дневного пребывания, определяется профиль каждой площадки. Сегодня члены комиссии отметили, что качество и количество таких площадок вызывает только гордость за слаженную работу всех коллективов образовательных учреждений города и департамента образования. Также отмечу тот факт, что площадки созданы во всех округах и все заявки родителей по размещению детей в лагерях дневного пребывания были полностью удовлетворены.



