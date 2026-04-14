Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сергей Михайлович Ковалев: новая ипостась

Оргкомитет общественной региональной награды «Достояние Севера» возглавил Сергей Ковалев.

Соответствующее решение совета учредителей награды объявлено на первом в этом году заседании оргкомитета, которое состоялось в правительстве Архангельской области.

Виталий Фортыгин, который более десяти лет был председателем оргкомитета «Достояние Севера», по своей инициативе завершил работу на этом общественном посту.

О своем решении он сообщил на состоявшемся в преддверии оргкомитета заседании совета учредителей, в состав которого входят межрегиональный общественный Ломоносовский фонд, Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области, Федерация профсоюзов Архангельской области и Архангельская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Глава региона Александр Цыбульский, принявший участие в заседании, представил нового председателя оргкомитета Сергея Ковалева и поблагодарил Виталия Фортыгина за многолетний вклад в развитие общественной региональной награды.

– Виталий Сергеевич с 2015 года возглавлял организационный комитет. За это время конкурс сохранил свои лучшие традиции, укрепил общественное значение и стал еще более заметной площадкой для признания заслуг жителей, трудовых коллективов и общественных организаций Архангельской области, – подчеркнул губернатор. – Виталий Сергеевич, благодаря Вашему опыту, внимательному отношению к людям и умению объединять людей вокруг общего дела награда продолжила развиваться и сохранила высокий авторитет. Искренне благодарю Вас за труд, неравнодушие и преданность Архангельской области. Уверен, что мы остаёмся на постоянной связи и рассчитываем на Ваши мудрые советы. 

По словам Виталия Фортыгина, работа в составе оргкомитета всегда была сложной.

– Выбор лучших среди лучших – это всегда непросто. Мы всегда были на связи с теми, кто выдвигал претендентов на звание победителей, видели, с какой горячей искренностью они представляли их заслуги. И ни разу не было ситуации, когда кто-то пытался повлиять на решение жюри, – отметил Виталий Фортыгин. – Именно поэтому эту общественную награду так ценят в обществе – за её объективность и непредвзятость.

Представляя нового председателя оргкомитета награды, глава региона отметил, что Сергей Ковалев, занимающий должность председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества, обладает большим опытом государственной, политической и общественной работы.

– Уверен, что его профессионализм, знание региона и умение выстраивать конструктивное взаимодействие станут серьезной опорой для дальнейшего развития конкурса, – сказал Александр Цыбульский. – Важно, чтобы «Достояние Севера» сохраняло преемственность, уважение к сложившимся традициям и при этом открывало новые возможности для поддержки значимых общественных инициатив, идя в ногу со временем.

По мнению Сергея Ковалева, быть председателем оргкомитета – большая честь и огромная ответственность.

– В составе оргкомитета – авторитетные люди, которые своим трудом завоевали право оценивать вклад предприятий, организаций, людей в социально-экономическое развитие области, – отметил Сергей Ковалев. – Мы знаем имена победителей всех лет, но жизнь идёт, появляются новые организации, общественники, которые достойны быть победителями конкурса. И важно, чтобы выбор победителей происходил исключительно объективно, на основании их реальных достижений.

«Достояние Севера» пройдет 19‑й раз, за время существования конкурса в нем приняли участие 766 претендентов, победителями признаны 65 предприятий, организаций и учреждений, 6 НКО и 111 жителей региона.

В 2026 году победители конкурса будут вновь определены в пяти номинациях: «Предприятие производственной сферы», «Предприятие агропромышленного комплекса», «Предприятие непроизводственной сферы», «Некоммерческая организация», «Достояние Севера».

Документы для участия в конкурсе будут приниматься по 30 октября, после чего оргкомитет приступит к их оценке. Итоговое заседание по определению победителей состоится 27 ноября, а церемония награждения – в декабре.

По сложившейся традиции предприятиям и организациям – победителям награды будут вручены памятный почетный знак «Обелиск Севера» и свидетельство о присуждении награды. Победителям конкурса среди жителей региона будет вручен золотой почетный знак «Достояние Севера». Имена победителей награды ежегодно заносятся в Золотую книгу почета «Достояние Севера».

 

18 июнь 15:58 | : Политика

Главные новости


Выборы в Армении: хотелки и реалки
Не задушишь, не убьешь. Частный бизнес в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (249)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20