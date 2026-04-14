Сергей Михайлович Ковалев: новая ипостась

Оргкомитет общественной региональной награды «Достояние Севера» возглавил Сергей Ковалев.

Соответствующее решение совета учредителей награды объявлено на первом в этом году заседании оргкомитета, которое состоялось в правительстве Архангельской области.

Виталий Фортыгин, который более десяти лет был председателем оргкомитета «Достояние Севера», по своей инициативе завершил работу на этом общественном посту.

О своем решении он сообщил на состоявшемся в преддверии оргкомитета заседании совета учредителей, в состав которого входят межрегиональный общественный Ломоносовский фонд, Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области, Федерация профсоюзов Архангельской области и Архангельская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Глава региона Александр Цыбульский, принявший участие в заседании, представил нового председателя оргкомитета Сергея Ковалева и поблагодарил Виталия Фортыгина за многолетний вклад в развитие общественной региональной награды.

– Виталий Сергеевич с 2015 года возглавлял организационный комитет. За это время конкурс сохранил свои лучшие традиции, укрепил общественное значение и стал еще более заметной площадкой для признания заслуг жителей, трудовых коллективов и общественных организаций Архангельской области, – подчеркнул губернатор. – Виталий Сергеевич, благодаря Вашему опыту, внимательному отношению к людям и умению объединять людей вокруг общего дела награда продолжила развиваться и сохранила высокий авторитет. Искренне благодарю Вас за труд, неравнодушие и преданность Архангельской области. Уверен, что мы остаёмся на постоянной связи и рассчитываем на Ваши мудрые советы.

По словам Виталия Фортыгина, работа в составе оргкомитета всегда была сложной.

– Выбор лучших среди лучших – это всегда непросто. Мы всегда были на связи с теми, кто выдвигал претендентов на звание победителей, видели, с какой горячей искренностью они представляли их заслуги. И ни разу не было ситуации, когда кто-то пытался повлиять на решение жюри, – отметил Виталий Фортыгин. – Именно поэтому эту общественную награду так ценят в обществе – за её объективность и непредвзятость.

Представляя нового председателя оргкомитета награды, глава региона отметил, что Сергей Ковалев, занимающий должность председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества, обладает большим опытом государственной, политической и общественной работы.

– Уверен, что его профессионализм, знание региона и умение выстраивать конструктивное взаимодействие станут серьезной опорой для дальнейшего развития конкурса, – сказал Александр Цыбульский. – Важно, чтобы «Достояние Севера» сохраняло преемственность, уважение к сложившимся традициям и при этом открывало новые возможности для поддержки значимых общественных инициатив, идя в ногу со временем.

По мнению Сергея Ковалева, быть председателем оргкомитета – большая честь и огромная ответственность.

– В составе оргкомитета – авторитетные люди, которые своим трудом завоевали право оценивать вклад предприятий, организаций, людей в социально-экономическое развитие области, – отметил Сергей Ковалев. – Мы знаем имена победителей всех лет, но жизнь идёт, появляются новые организации, общественники, которые достойны быть победителями конкурса. И важно, чтобы выбор победителей происходил исключительно объективно, на основании их реальных достижений.

«Достояние Севера» пройдет 19‑й раз, за время существования конкурса в нем приняли участие 766 претендентов, победителями признаны 65 предприятий, организаций и учреждений, 6 НКО и 111 жителей региона.

В 2026 году победители конкурса будут вновь определены в пяти номинациях: «Предприятие производственной сферы», «Предприятие агропромышленного комплекса», «Предприятие непроизводственной сферы», «Некоммерческая организация», «Достояние Севера».

Документы для участия в конкурсе будут приниматься по 30 октября, после чего оргкомитет приступит к их оценке. Итоговое заседание по определению победителей состоится 27 ноября, а церемония награждения – в декабре.

По сложившейся традиции предприятиям и организациям – победителям награды будут вручены памятный почетный знак «Обелиск Севера» и свидетельство о присуждении награды. Победителям конкурса среди жителей региона будет вручен золотой почетный знак «Достояние Севера». Имена победителей награды ежегодно заносятся в Золотую книгу почета «Достояние Севера».