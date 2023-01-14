Архангельская область готова к прорыву в реализации масштабных проектов

В Архангельске состоялось очередное заседание совета регионального отделения РВИО. На заседании между региональным отделением и государственным архивом Архангельской области было подписано соглашение о сотрудничестве.

Также поздравили руководителя просветительского общества «Норд» Сергея Клочева с присуждением обществу награды «Достояние Севера». Именно РВИО выдвинуло «Норд» на соискание престижной награды. Ключевой вопрос повестки - обсуждение планов реготделения на 2023 год.

«В 2023 году нам предстоит провести несколько ключевых мероприятий. Это реализация конкурса «Помни их имена». Он направлен на реставрацию и установку памятников, мемориальных досок. Инициатором выступило отделение партии «Единая Россия», РВИО является оператором и организатором конкурса. Мы будем продолжать в муниципалитетах региона экспонировать выставку «Герои и подвиги», она рассказывает о подвигах наших предков в годы Великой Отечественной и о подвигах наших современников – героев спецоперации. Летом в Северодвинске будет установлена стела «Город трудовой доблести». Осенью пройдет «Диктант Победы» и форум «Во славу флота и Отечества». Это только малая часть масштабного плана, который будет реализован нашими активистами в 2023 году», - отметил председатель регионального отделения РВИО, региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Ковалев.