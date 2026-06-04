Дмитрий Морев инспектирует ремонт тротуаров

Рассказ градоначальника Архангельска:

- Объехали 5 объектов, где работает подрядчик «МСК-Север». Начали с парковки у ЖД вокзала, затем - тротуар у «Скорой помощи» на пр. Дзержинского, далее - Обводный канал, Театральный переулок и набережная Северной Двины у домов 77-79.

Всего в работе 11 объектов. На данный момент исполнение - 50%. На ряде осмотренных участков уложен асфальт, хорошо выполнены понижения. На других завершен демонтаж старого покрытия, устанавливается бортовой камень.

Отдельно остановлюсь на участке у «Скорой помощи». Поступало много жалоб от жителей, что приходится идти по грунту, вокруг остановки лужа. Что сделаем:

установим новый бортовой камень, чтобы отсечь проезжую часть

уложим асфальтовое покрытие от остановки до здания «Скорой помощи»

в местах пересечения с проездами сделаем плавные примыкания

появится заездной карман для автобуса, который сейчас останавливается прямо на полосе, создавая помехи

обустроим газон, уйдём лужи и парковки на грунте

поставим новый павильон

Трафик здесь высокий, особенно по утрам и вечерам, поэтому важно сделать территорию комфортной для пешеходов и пассажиров.

На набережной Северной Двины работаем аккуратно - сохраняем деревья, отделим их бортовым камнем. Это место прогулочное и туристическое, привести его в порядок было необходимо.

В поездке участвовали депутаты фракции «Единая Россия» в Гордуме Ксения Корюкина и Кристина Саблина. При поддержке народных избранников выделили на ремонт тротуаров 20 млн рублей - почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. А всего за 5 лет уже привели в порядок около 100 участков тротуаров!



