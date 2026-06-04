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Дмитрий Морев инспектирует ремонт тротуаров

Рассказ градоначальника Архангельска:

- Объехали 5 объектов, где работает подрядчик «МСК-Север». Начали с парковки у ЖД вокзала, затем - тротуар у «Скорой помощи» на пр. Дзержинского, далее - Обводный канал, Театральный переулок и набережная Северной Двины у домов 77-79. 

 Всего в работе 11 объектов. На данный момент исполнение - 50%. На ряде осмотренных участков уложен асфальт, хорошо выполнены понижения. На других завершен демонтаж старого покрытия, устанавливается бортовой камень. 

 Отдельно остановлюсь на участке у «Скорой помощи». Поступало много жалоб от жителей, что приходится идти по грунту, вокруг остановки лужа. Что сделаем: 

 установим новый бортовой камень, чтобы отсечь проезжую часть
уложим асфальтовое покрытие от остановки до здания «Скорой помощи»
в местах пересечения с проездами сделаем плавные примыкания
появится заездной карман для автобуса, который сейчас останавливается прямо на полосе, создавая помехи
обустроим газон, уйдём лужи и парковки на грунте
поставим новый павильон 

 Трафик здесь высокий, особенно по утрам и вечерам, поэтому важно сделать территорию комфортной для пешеходов и пассажиров. 

 На набережной Северной Двины работаем аккуратно - сохраняем деревья, отделим их бортовым камнем. Это место прогулочное и туристическое, привести его в порядок было необходимо. 

 В поездке участвовали депутаты фракции «Единая Россия» в Гордуме Ксения Корюкина и Кристина Саблина. При поддержке народных избранников выделили на ремонт тротуаров 20 млн рублей - почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. А всего за 5 лет уже привели в порядок около 100 участков тротуаров!


04 июнь 13:50 | : Политика / Экономика

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