Дмитрий Морев инспектирует ремонт тротуаров

Рассказ градоначальника Архангельска:
- Объехали 5 объектов, где работает подрядчик «МСК-Север». Начали с парковки у ЖД вокзала, затем - тротуар у «Скорой помощи» на пр. Дзержинского, далее - Обводный канал, Театральный переулок и набережная Северной Двины у домов 77-79.
Всего в работе 11 объектов. На данный момент исполнение - 50%. На ряде осмотренных участков уложен асфальт, хорошо выполнены понижения. На других завершен демонтаж старого покрытия, устанавливается бортовой камень.
Отдельно остановлюсь на участке у «Скорой помощи». Поступало много жалоб от жителей, что приходится идти по грунту, вокруг остановки лужа. Что сделаем:
установим новый бортовой камень, чтобы отсечь проезжую часть
уложим асфальтовое покрытие от остановки до здания «Скорой помощи»
в местах пересечения с проездами сделаем плавные примыкания
появится заездной карман для автобуса, который сейчас останавливается прямо на полосе, создавая помехи
обустроим газон, уйдём лужи и парковки на грунте
поставим новый павильон
Трафик здесь высокий, особенно по утрам и вечерам, поэтому важно сделать территорию комфортной для пешеходов и пассажиров.
На набережной Северной Двины работаем аккуратно - сохраняем деревья, отделим их бортовым камнем. Это место прогулочное и туристическое, привести его в порядок было необходимо.
В поездке участвовали депутаты фракции «Единая Россия» в Гордуме Ксения Корюкина и Кристина Саблина. При поддержке народных избранников выделили на ремонт тротуаров 20 млн рублей - почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. А всего за 5 лет уже привели в порядок около 100 участков тротуаров!