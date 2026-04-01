Дмитрий Морев: Тротуары в Архангельске будут как новые

Весна в самом разгаре! Контракт на ремонт тротуаров заключен, и подрядчик незамедлительно приступил к его исполнению. Радостную новость сообщил глава города Дмитрий Морев: 

 - Демонтаж и подготовительная работа проводятся при любой погоде, укладка нового асфальта – при положительной температуре и без осадков. 

 Подрядчик - ООО «МСК-СЕВЕР». Это местная компания, которая имеет опыт работы по ремонту тротуаров. Тем не менее, контролю качества уделим повышенное внимание. Восстановление пешеходной инфраструктуры для всех нас – одна из важных городских задач. 

 Приводим в порядок тротуары по адресам: 

 ул. Воронина (чётная сторона, от дома 42/1 по ул. Дачной до дома 51) 

 ул. Р. Куликова (от Новгородского просп. до дома 30 по просп. Ломоносова) 

 ул. Северодвинская (у дома 20 по просп. Обводный канал) 

 Новгородский проспект (от въезда к дому 33 по ул. Выучейского до въезда к дому 66 по Новгородскому) 

 просп. Дзержинского (у «Скорой помощи») и ул. Гагарина (у остановки) 

 у ж/д вокзала (со стороны парковки) 

 ул. Октябрят и ул. Галушина (у ул. Карпогорской) 

 просп. Обводный канал (от ул. Садовой в сторону ул. Логинова, чётная сторона) 

 наб. Северной Двины (у домов 77, 78, 79) 

 пер. Театральный (от наб. Северной Двины до дома 37 по просп. Троицкому) 

 ул. Советская (вдоль дома 32). 

 Срок выполнения определен - это 31 июля 2026 года. Гарантия на покрытие - 4 года. 

 Финансирование программы в объеме 20 млн руб. было согласовано с комиссией по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры в Гордуме, которую возглавляет член фракции «Единая Россия» Денис Лапин. 


23 апрель 13:10

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20