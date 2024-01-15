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Глава Архангельска огласил список дорог, ремонт которых начнется уже в апреле

Накануне администрация Архангельска объявила открытый конкурс по шести улицам, которые вошли в президентский нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Ранее был заключен контракт еще на две.

 В первый лот вошли пр. Ломоносова и ул. Красных Партизан от ул. Адмирала Кузнецова до ул. Маяковского, 53. Контракт с компанией «Автодороги» по ним подписан.

 - Во второй лот нам удалось включить больше улиц, чем озвучивали ранее. Всего 6 участков. Дополнительный объект в этом списке – ул. Кирпичного завода в Цигломени. В итоге предстоящим летом мы приведем в порядок и ул. Цигломенскую и ул. Кирпичного завода, по которым идет автобусный маршрут № 31. Это одно из мероприятий по созданию более комфортных условий для жителей нового квартала социальных домов и всех жителей поселка. И возможность продлить срок службы автобусов, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 По второму контракту общая площадь проезжей части, где подлежит замене асфальт, составляет почти 40 тыс. кв. метров. Плюс 2 тыс. кв. метров тротуаров, новые люки и бортовой камень.

 1. ул. Цигломенская от ул. Куйбышева до ул. Кирпичного завода
 2. ул. Кирпичного завода
 3. ул. Шубина от наб. Северной Двины до просп. Троицкого
 4. наб. Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Вологодской
 5. ул. Попова от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал
 6. ул. Комсомольская от наб. Северной Двины до просп. Троицкого.

 Подрядчик приступит к работе 22 апреля и должен завершить ремонт на всех шести улицах до 30 сентября.

19 февраль 13:44 | : Политика / Экономика

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