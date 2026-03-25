В Устьянской ЦРБ начался капитальный ремонт хирургического корпуса

На обновление корпуса направлено порядка 120 млн рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы «Единой России».

Подрядчику предстоит заменить кровлю, инженерные системы, окна и двери, обновить фасад, а также полностью модернизировать операционный блок.

«На время капитального ремонта хирургическое отделение перевели в соседний корпус. Помощь пациентам оказывается в штатном режиме: проводятся и плановые, и экстренные операции, в том числе сложные лапароскопические вмешательства», — отметил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский.

После ремонта в корпусе появятся современные двухместные палаты с индивидуальными санузлами. Завершить работы планируют до конца этого года.