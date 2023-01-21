В Красноборской ЦРБ готово к открытию хирургической отделение

Оно разместилось на первом этаже педиатрического корпуса, в помещениях которого специально для этого провели перепланировку и масштабный капремонт. Скоро врачи здесь начнут принимать первых пациентов.

Качество проведенных ремонтных работ оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время рабочей поездки в Красноборский район.

Хирургическое отделение больницы располагалось в здании, построенном более века назад. Областные власти приняли решение перенести хирургический блок вместе с операционной на первый этаж педиатрического отделения, часть помещений которого не использовалась.

Для этого в кирпичном здании произвели перепланировку, заменили окна и двери, отремонтировали пол, установили вентиляцию и систему подачи кислорода. Также произвели ремонт столовой, буфетной, приемной, поста дежурной медсестры, процедурных кабинетов, палат и многих других помещений.

Для оснащения хирургического отделения уже закуплено необходимое оборудование.

«Вместе мы сделали хорошее дело. Считаю это важным шагом в развитии Красноборской ЦРБ. И особенно ценно, что сами врачи проявили настойчивость, обратили внимание на существующие проблемы. Теперь для хирургического отделения созданы достойные условия, закуплено современное оборудование. Работаем над тем, чтобы условия для оказания медицинской помощи соответствовали всем требованиям, а пребывание в больницах и поликлиниках было комфортным и для пациентов, и для врачей», – подчеркнул губернатор.

Глава областного минздрава Александр Герштанский сообщил, что уже в ближайшее время хирургическое отделение сможет начать прием пациентов.

Обновляются в Красноборской районной больнице не только помещения и оборудование. Учреждение пополняется специалистами. В этом году на работу приняты лор и анестезиолог-реаниматолог, который приехал из Ярославля. В скором времени появится и новый фельдшер – опытный специалист планирует переехать в Красноборск из Санкт-Петербурга.

В целом по области на капитальный ремонт районных больниц в текущем году было заложено свыше 26 млн. рублей, всего в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения Архангельской области» до 2024 года на эти цели предусмотрено почти 60 млн. рублей. Ремонт учреждений здравоохранения один из основных наказов населения области, который учтен в народной программе «Единой России».