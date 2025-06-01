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Капремонт Красноборской школы близится к концу

В преддверии нового учебного года в Красноборской средней школе царит оживление – близится к завершению масштабный капитальный ремонт, проводимый в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и Народной программы "Единой России". Модернизация этого образовательного учреждения – важный шаг к созданию современных и комфортных условий для обучения и развития подрастающего поколения. Общий объем финансирования проекта превышает 200 миллионов рублей.

 Ремонтные работы ведутся в корпусе №1, построенном в 1984 году и рассчитанном на 784 учащихся. За время ремонта были полностью заменены все инженерные коммуникации, кровля и окна, обновлены фасады и проведена внутренняя отделка всех помещений.

 Красноборская школа уже сейчас предоставляет широкие возможности для всестороннего развития детей: в ней действуют классы психолого-педагогической и лесной направленности, центр "Точка роста", спортивный клуб, центр детских инициатив, школьный театр, медиацентр, правовой отряд "Благо", классы "Орлята России" и первичное отделение Движения Первых.

 "Особое внимание уделяем оснащению школы: за последние пять лет на приобретение техники направлено больше 3,2 млн рублей. В этом году предусмотрели еще 9,5 млн рублей на приобретение оборудования для пищеблока, учебных кабинетов, спортзала и школьных мастерских. В рамках нацпроекта и за счет областного софинансирования учреждение получит станки, противогазы и другие средства обучения для предметов «Технология» и «Основы безопасности»", - отметил секретарь Архангельского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

 Инвестиции в образование – это инвестиции в будущее. Благодаря реализации Народной программы "Единой России" и национального проекта "Молодежь и дети", Красноборская средняя школа станет ещё более привлекательной и современной площадкой для получения качественного образования и раскрытия талантов юных жителей Архангельской области.

31 июль 12:07 | : Политика

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