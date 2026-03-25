Голосуй или...

Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России». Оно проходит на сайте pg.er.ru.

Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели.

«Годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Процедура впервые проходит электронно по всей стране. Чтобы обеспечить её легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательства, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырёх частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

В региональном отделении партии отметили, что «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.

В Архангельской области жители выбирают кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному партийному списку, одномандатным избирательным округам №76 (Архангельский) и №77 (Котласский). Жители Коношского района, Каргопольского и Плесецкого округов также выбирают кандидата на дополнительные выборы в Архангельское областное Собрание депутатов.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.