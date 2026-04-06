Иван Воронцов: "Быть воином - значит жить вечно"

В Архангельском многопрофильном колледже почтили память выпускников, отдавших жизнь за Родину. Накануне здесь открыли «Парту Героя», посвящённую Евгению Викторовичу Фомину и Николаю Алексеевичу Дерябину.

 Парта героя — образовательный проект, призванный в доступной форме рассказать школьникам о земляках, проявивших личное мужество и совершивших героический поступок. Был запущен в 2018 году по инициативе партии «Единая Россия» и поддержан школьным сообществом страны.

 Эти парты – не просто ученические столы. На них размещены фотографии героев, информация об их жизни и подвигах. Это дань уважения и памяти нашим землякам, которые с честью защищали интересы России.

 Евгений Викторович Фомин, родившийся в Архангельске в 1985 году, прошел службу в горячих точках, имел государственные награды и служил в органах МВД. В 2022 году был мобилизован на СВО. Погиб при исполнении воинского долга 16 марта 2024 года в Харьковской области. Награжден Орденом Мужества (посмертно).

 Николай Алексеевич Дерябин родился в Лешуконском районе в 1985 году. После окончания Архангельского аграрного техникума служил в армии, работал в различных сферах. С августа 2023 года служил по контракту в Минобороны РФ. Погиб в начале 2024 года после полученных тяжелых травм в ходе выполнения воинского долга. Награжден Орденом Мужества (посмертно).

 На акции «Парта Героя» спикер городской Думы Архангельска Иван Воронцов: подчеркнул особое значение этого мероприятия. Он отметил, что на партах размещаются имена воинов, которые проявили себя как настоящие герои — отважные, стойкие и мужественные. Это не просто символ, а начало процесса увековечения памяти о тех, кто отдал себя ради страны.

 Иван Воронцов рассказал, что подобные акции — это первый шаг к более масштабным формам памяти: от установки мемориальных досок на зданиях до присвоения имен героев учреждениям и улицам. Таким образом, память о них сохраняется и передается будущим поколениям, и такая практика в Архангельске активно внедряется.

 Особое внимание спикер уделил родителям героев, выразив им глубокую благодарность за воспитание настоящих патриотов, людей с сильным духом, которые искренне любят свою Родину и готовы были пожертвовать собой ради её независимости и развития.

 В завершение Иван Александрович подчеркнул, что быть воином — значит жить вечно.


19 май 12:51

