Алексей Алсуфьев: "Защита Отечества для россиян не просто слово"

Вчера на площадке Правительства Архангельской области состоялось заседание оргкомитета «Наша Победа». В повестке – основные мероприятия в рамках партийного проекта «Историческая память», которые пройдут в текущем году в Архангельской области.

«Мы сегодня проводим заседание нашего регионального организационного комитета в преддверии двух важных дат для нашей страны - 15 февраля день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Родины Отечества, а также в преддверии дня защитников Отечества 23 февраля. День Защитника Отечества – один из самых важных праздников России. Вся наша история говорит о том, что защита Отечества для россиян часто не просто слово, а дело», - отметил председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев

Одним из вопросов повестки стала выставка «Герои и подвиги», которая экспонируется во всех районах и округах Архангельской области. Она рассказывает о подвигах наших предков в годы Великой Отечественной и наших современниках - участниках спецоперации. Особое внимание уделено землякам, которые героически сражаются за наше Отечество.

«Впереди нас ждут памятные даты, и необходимо, чтобы эта выставка работала в образовательных учреждениях, в домах культуры, с привлечением нашей молодёжи, и конечно, общественности», - отметил аредседатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.

На заседании оргкомитета было принято решение рекомендовать главам муниципальных образований во взаимодействии с местными отделениями партии «Единая Россия» усилить информационную работу по вовлечению жителей Архангельской области к участию в выставках «Герои и подвиги».

Другой темой стало проведение регионального конкурса «Помни их имена». Его цель - поддержка проектов, направленных на ремонт, реконструкцию, благоустройство и установку памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок. Инициаторами конкурса выступили региональное отделение партии «Единая Россия» и региональное отделение Российского военно-исторического общества. Конкурс проводится при поддержке Правительства Архангельской области.

В прошлом году, благодаря поддержке фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов из регионального бюджета для проведения конкурса было дополнительно выделено 20 миллионов рублей.

«У нас получено 100 заявок на участие от 24 муниципальных образований. Общая сумма запрашиваемых средств составляет более 39 миллионов рублей. Лидерами по сумме запрашиваемых средств и участниками в нашем конкурсе стали Архангельск - 14 заявок, Плесецкий муниципальный округ - 6 заявок, Няндомский муниципальный округ - 8 заявок, Котлас - 3 заявки, Верхнетоемский муниципальный округ - 9 заявок», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.

В дальнейшем по 27 февраля собранные заявки будут рассмотрены общественными советами на местах. Они будут определять, какой именно проект наиболее важен для каждой отдельно взятой территории. В дальнейшем, отобранные заявки будут направлены в региональный экспертный совет. Который будет определять победителей в период с 7 по 21 марта. И уже 22 марта будут объявлены победители, которые получат финансирование для реализации своих проектов.

«Спасибо коллегам, что неравнодушно подошли к этому конкурсу. Учитывая что часть проектов не пройдут конкурсный отбор, мы будем принимать дополнительные меры, чтобы инициативы людей были реализованы», - отметил Алексей Алсуфьев.

По итогам заседания был сформирован экспертный совет областного конкурса проекта «Помни их имена» в количестве 11 человек из числа представителей общественности, ветеранских организаций, российского военно-исторического общества и активистов партии «Единая Россия».

Третьим вопросом обсуждалось установление в муниципальных образованиях парт героев. Образовательный проект «Парта Героя» инициирован и запущен Партией «Единая Россия» в 2018 году. Цель проекта - в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество.

«Парта Героя» - ученическая парта с размещенной информацией о заслуженном человеке, имеющем непосредственное отношение к школе. На ней находится QR-код с ссылкой на информацию о проекте. Правом сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, победители олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов, спортивных соревнований.

9 декабря, в День Героев Отечества, такая парта была открыта в морском кадетском корпусе имени адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова и посвящена она выпускнику, погибшему в ходе специальной военной операции – Кириллу Онучину.

«К 23 февраля мы планируем открыть парты в 14 районах нашей области. При этом в Архангельске запланировано открытие сразу 5 парт. Всего, к 23 февраля должно быть открыто 26 парт, из которых 12 посвящены участникам спецоперации. Надеемся, что к Дню Победы подобные парты будут открыты во всех муниципальных образованиях. Крайне важно сохранить память о наших героях и передавать из поколения в поколение», - рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Иван Воронцов.

Напомним, что расходы на изготовление парты Героев, реготделение «Единой России» берет на себя. Представителям муниципального образования необходимо только направить заявку специалисту и получить инструкцию по дальнейшим действиям.

Сергей Ковалёв также отметил, что необходимо провести аудит уже установленных парт Героев. Так как они регулярно используются учениками, то их общее состояние могло ухудшиться. В этом случае необходимо заново сделать брендирование, чтобы такая парта всегда была в отличном состоянии.

Заключительным вопросом стало проведение ежегодной акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые Диктант провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году она охватила больше трехсот площадок в регионе. В этом году задача сделать акцию ещё более масштабной.

«Учитывая, что Диктант Победы проходит в начале сентября, в прошлом году мы столкнулись с рядом сложностей по организации площадок в образовательных организациях в период летних каникул. Учитывая полученный опыт, подготовку в этом году начинаем заранее, чтобы мы смогли открыть как можно больше мест для написания Диктанта Победы», - подчеркнул Сергей Ковалёв.