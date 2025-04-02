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В Северном техникуме открыли экспозицию памяти выпускникам, не вернувшимся с СВО

На втором этаже в Северном техникуме транспорта и технологий торжественно открыли экспозицию памятных досок выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга во время специальной военной операции:

 - Николаев Александр Николаевич
 - Черняев Евгений Викторович
 - Котцов Дмитрий Сергеевич
 - Старицын Михаил Сергеевич
 - Дудар Андрей Александрович
 - Сюмкин Иван Николаевич
 - Морозюк Иван Васильевич
 - Махов Владимир Юрьевич
 - Шимков Андрей Александрович

 На церемонии присутствовали родные погибших, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, заместитель военного комиссариата Архангельской области Дмитрий Басов, председатель общественного совета Северного округа Валентина Попова и настоятель храма святителя Тихона Патриарха Всероссийского иерей Василий Лапко.

 «Открытие такой экспозиции стало важным событием не только для техникума, но и для всех жителей Северного округа. Теперь каждый студент и педагог будет помнить, что здесь учились наши герои. Эти ребята с честью и достоинством выполнили свой патриотический долг, ведь есть такая профессия — Родину защищать», — сказала во время церемонии открытия экспозиции представитель техникума Елена Гораль.

 Памятные доски открыли студенты первого курса по профессии «Автомеханик». Родные и близкие погибших, со слезами на глазах, рассказали о своих героях, проявивших мужество и отвагу, защищая мир и наше будущее.

 Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поблагодарил родителей защитников Родины за достойное воспитание. Вдовам, членам семей и родственникам он выразил признательность за поддержку сыновей и мужей в их выборе жизненного пути.

 «Мы приложим все усилия, чтобы память о героях жила вечно. На фасаде техникума появится мемориальная доска о погибших воинах, как та, что недавно установили на фасаде здания средней школы № 43 в память о погибших выпускниках школы в зоне проведения специальной военной операции. Вечная память нашим героям. Быть воином — значит жить вечно!» - сказал во время церемонии открытия Иван Александрович.

 Собравшиеся почтили память погибших земляков минутой молчания и возложили цветы к памятным доскам.


15 май 13:21 | : Политика

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