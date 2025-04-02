В Северном техникуме открыли экспозицию памяти выпускникам, не вернувшимся с СВО

На втором этаже в Северном техникуме транспорта и технологий торжественно открыли экспозицию памятных досок выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга во время специальной военной операции:



- Николаев Александр Николаевич

- Черняев Евгений Викторович

- Котцов Дмитрий Сергеевич

- Старицын Михаил Сергеевич

- Дудар Андрей Александрович

- Сюмкин Иван Николаевич

- Морозюк Иван Васильевич

- Махов Владимир Юрьевич

- Шимков Андрей Александрович



На церемонии присутствовали родные погибших, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, заместитель военного комиссариата Архангельской области Дмитрий Басов, председатель общественного совета Северного округа Валентина Попова и настоятель храма святителя Тихона Патриарха Всероссийского иерей Василий Лапко.



«Открытие такой экспозиции стало важным событием не только для техникума, но и для всех жителей Северного округа. Теперь каждый студент и педагог будет помнить, что здесь учились наши герои. Эти ребята с честью и достоинством выполнили свой патриотический долг, ведь есть такая профессия — Родину защищать», — сказала во время церемонии открытия экспозиции представитель техникума Елена Гораль.



Памятные доски открыли студенты первого курса по профессии «Автомеханик». Родные и близкие погибших, со слезами на глазах, рассказали о своих героях, проявивших мужество и отвагу, защищая мир и наше будущее.



Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поблагодарил родителей защитников Родины за достойное воспитание. Вдовам, членам семей и родственникам он выразил признательность за поддержку сыновей и мужей в их выборе жизненного пути.



«Мы приложим все усилия, чтобы память о героях жила вечно. На фасаде техникума появится мемориальная доска о погибших воинах, как та, что недавно установили на фасаде здания средней школы № 43 в память о погибших выпускниках школы в зоне проведения специальной военной операции. Вечная память нашим героям. Быть воином — значит жить вечно!» - сказал во время церемонии открытия Иван Александрович.



Собравшиеся почтили память погибших земляков минутой молчания и возложили цветы к памятным доскам.



