Мария Харченко вступилась за право на отдых всех детей

А не только из обеспеченных семей, как получается сегодня.

Депутат Госдумы от Архангельской области Мария Харченко:

- Многие семьи вынуждены копить деньги целый год, чтобы отправить ребёнка в оздоровительный лагерь. Цены выросли в среднем на 20% за последний год! Фактическая цена на 25% выше, чем указывают в рекламе, умалчивая об обязательных сборах и страховках. 

ЛДПР уже обратилась в ФАС с требованием проверить все нарушения!

Редакция попыталась узнать примерный ценник на смену в детских оздоровительных лагерях из интернета… но, увы. Только знаменитый «Артек» не стесняется – 175 000 рублей за одну летнюю смену! При средней зарплате родителей (в малых городах и поселках) – 50 000 рублей

Ранее Мария Борисовна выступила за снижение цен на платное образование в вузах.

03 май 11:41 | : Политика

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20