Семья из Поморья стала лауреатом фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия»

15 октября в Культурном центре «Строгино» в Москве состоялся финал Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия». Этот проект уже несколько лет объединяет семьи со всей страны вокруг идей здоровья, спорта и семейного единства.

В этом году фестиваль собрал семьи из 74 регионов России. На конкурсные направления «Спортивный движ» и «Моменты спорта» поступило более 1300 фото- и видеоработ, посвящённых теме спорта, движения и семейных традиций. Финальное мероприятие объединило около 160 участников из 21 региона, которые приехали в Москву на торжественное награждение.

Среди гостей фестиваля — представители Архангельской области. На финале побывала семья:

            •          Цветкова Ольга Николаевна.

Семья Цветковых, победители прошлых лет, отметила: «Мы участвуем уже третий раз. Для нас спорт — это счастье. Мы все катаемся на горных лыжах, плаваем, играем в хоккей и футбол. Спорт — это движение, а без движения нет жизни. Пусть каждый попробует практиковать спорт хотя бы двадцать минут в день — и очень быстро почувствует, как меняется и настроение, и энергия».

Все семьи представили яркие проекты, рассказывающие о роли спорта в жизни семьи, о совместных тренировках и спортивных традициях, которые объединяют поколения.

Участники получили дипломы, памятные подарки и заслуженные аплодисменты зала. Атмосфера праздника была теплой и вдохновляющей: семьи выходили на сцену с детьми, делились своими историями, знакомились с единомышленниками и радовались общим достижениям.

Финальный день объединил не только участников, но и известных спортсменов. В фойе прошла автограф-сессия с Натальей Карпович, мастером спорта по боксу, победителем соревнований мирового уровня, человеком, который внес огромный вклад в развитие женского бокса в России и мире.

Уже на сцене, обращаясь к участникам как руководитель проекта «Многодетная Россия», она подчеркнула:

«Большие семьи сами по себе — необыкновенно красивые и талантливые. Мы пример для своих детей. Как мы живём, так будут жить они. Мы сегодня закладываем сильные семьи и сильную Россию. Спорт — это школа жизни: он учит не сдаваться, быть справедливым, уважать соперника и верить в себя».

Фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия» стал не просто конкурсом, а площадкой, объединяющей семьи, воспитывающие активный образ жизни и передающие ценности здоровья и спорта новым поколениям. Владимирская область вновь показала, что семейные традиции региона крепки, а спорт — важная часть жизни многих семей. 

20 октябрь 08:30 | : Будни

