Александр Спиридонов рассказал обществу о значении семьи

На II региональном форуме «Семья сегодня. Взгляд родителей» единороссы обсудили важные вопросы развития, поддержки и укрепления семейных ценностей.

Инициатором выступил региональный Совет отцов, возглавляет который депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия»).

Мероприятие собрало около 300 участников, среди которых представители исполнительной, законодательной власти, общественники.

Главной аудиторией форума стали родители с детьми, чьи запросы, интересы и обратная связь по существующим в России семейным инициативам были и будут учтены в дальнейшей работе всех уровней власти.

Перед собравшимися в режиме ВКС выступила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Татьяна Буцкая.

Она поблагодарила региональный Совет отцов, Общественную палату РФ и всё Поморье за большой вклад в развитие и продвижение семейных ценностей.

«Форум – это место, где не только ставятся, но и решаются вопросы. Таков подход у всех отцов – вы не ждёте, не сидите, а действуете. Ваши мнение и поддержка нам очень важны и нужны», - отметила Буцкая.

Федеральный координатор также подчеркнула, что вопросы многодетных семей требуют незамедлительных решений. По мнению федерального координатора «Крепкой семьи», важно, чтобы в каждом субъекте РФ появился единый нормативно-правовой акт, закрепляющий статус многодетности, на основании которого семьи с детьми получали бы существенную и равную поддержку.

В свою очередь Александр Спиридонов отметил: «Семья в большом смысле этого слова, и как понимали этот статус наши предки, - не только муж, жена и дети – это гораздо шире. Семья – это общество и страна. Об этом говорит и Владимир Путин. По указу Президента нынешний 2024-й объявлен Годом семьи. Это значит, что пришло время для серьёзной поддержки института семьи и семейных ценностей».

Федеральный парламентарий от «Единой России» и Поморья отметил, что форум носит практический характер. Все вопросы, поднимавшиеся год назад, были услышаны и реализованы на федеральном уровне.

Он привёл примеры – нашли поддержку и вернулись в школы уроки труда, школьникам запретили использовать во время обучения мобильные телефоны, отвлекающие внимание от получения знаний, реклама и продажа вейпов детям также под пристальным контролем властей. Несмотря на запрет их продажи подросткам и молодёжи, нарушений множество, но благодаря отлаженной работе представителей Роспотребнадзора и правоохранительных органов удаётся устранять эти нарушения и наказывать виновных, среди решённых проблем – признание экстремистской организацией ЛГБТ.

Инвестициями в будущее государства назвал многодетные семьи член Общественной палаты РФ от Архангельской области, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», единоросс Сергей Шувалов.

«Семья, родившая и воспитавшая детей, дала стране источник дохода. Через 24 года повзрослевшие дети пойдут работать и принесут государству прибыль в виде налогов. Если мы не будем поддерживать многодетность, наша молодёжь вообще не захочет рожать детей. И, в связи с этим, репродуктивное здоровье – ещё один важный вопрос, который нужно популяризировать. Общественники должны поднимать и продвигать темы, интересные и полезные людям», - сказал он.

Работа на четырёх площадках форума – «Молодая семья. Проблемы и пути решения», «Репродуктивное здоровье семьи. Сохранить народонаселение», «Многодетная семья», «Семьи участников СВО» – была организована в форме дискуссий. Родители вместе с детьми и спикеры сообща рассмотрели и по ходу обсуждений проблемных вопросов находили пути их решения, фиксировали на бумаге, какие задачи, в первую очередь, стоит решать в ближайшей перспективе.

«Сегодня мы вновь сами себе поставили задачи, которые будем решать на федеральном и региональном уровнях. Через год мы встретимся в традиционном формате и, думаю, сделаем и достигнем очень многого из того, что сегодня обсудили. Репродуктивное здоровье молодёжи – здесь мы по поручению Президента РФ и в рамках народной программы «Единой России» сформируем бюджет и создадим соответствующую базу. Улучшение жилищных условий молодых семей – ещё один важный вопрос сегодняшних дискуссий. Будем работать над продлением программы семейной ипотеки до 2030 года. Для этого необходимо заложить дополнительные средства в федеральный бюджет. Считаю, форум прошёл замечательно, нам есть с чем работать и по линии Партии, в том числе», - подытожил Александр Спиридонов.



