Александр Цыбульский. Вверх по лестнице в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за март-апрель текущего года.

Политологи отмечают, что для губернаторского корпуса минувшие два месяца не принесли принципиально новых поворотов. Деятельность большинства региональных руководителей по-прежнему проходит в режиме сверхнагрузок и вызовов, большая часть которых, впрочем, прогнозировалась наблюдателями заранее.

В частности, ранее неоднократно предполагалось, что обильные снегопады зимой обернутся катаклизмами весной. В апреле такие прогнозы частично подтвердились, хотя и не в том объеме, в котором это могло бы произойти. В отличие от прошлого года, в большинстве регионов вызванные снегом паводки пока не привели к экстраординарным последствиям. То есть, на место в рейтинге влияли совсем другие факторы.

Итак…

Первые три места заняли: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня).

Последние три: Александр Осипов (Забайкальский край), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Меликов (Дагестан).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поднялся на 34-е место.

Экспертная оценка: Александр Цыбульский (Архангельская область) демонстрировал интенсивную работу по нескольким стратегическим направлениям. Главным же тревожным сигналом, на который обратили внимание эксперты «Национального рейтинга», существенно омрачившим общий позитивный фон, стала высокая долговая нагрузка региона. По итогам начала 2026 года, как сообщили аналитики, Архангельская область оказалась здесь антилидером в масштабах РФ – 111,2 процента.

Ключевым событием отчетного периода стала встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой Александр Цыбульский доложил о выполнении возложенных на него поручений главы государства. Особое внимание было уделено успешной работе возглавляемой им комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт».

Аналитики отмечают, что президент продемонстрировал поддержку архангельского губернатора, что подтверждается регулярными встречами и включенностью региона в решение общенациональных задач по освоению Арктики. Александр Цыбульский также принял участие в совещании по развитию арктической зоны, где обсуждались планы по расширению Северного морского пути и стратегический для региона проект создания глубоководной акватории порта Архангельск.

Большое внимание было уделено ежегодному отчету губернатора перед областным Собранием депутатов. На его основе эксперты обозначили разнонаправленные тенденции. В частности, они констатировали сокращение доходов бюджета на 1 млрд рублей – до 134,6 млрд, а также падение поступлений по налогу на прибыль на 32,5 процента. На этом фоне отмечалась декларация о сохранении социальных обязательств региона. Расходы бюджета выросли до 165,5 млрд рублей, на повышение зарплат бюджетникам направлено 2,2 млрд рублей.

В позитивном ключе было отмечено завершение очередного этапа расселения аварийного жилья. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко привела Архангельскую область как образец градостроительной политики, ориентированной на семьи с детьми.

Развитие экономики региона опирается на режим Арктической зоны РФ: 292 резидента реализуют 346 проектов с общим объемом инвестиций более 278 млрд рублей, создано свыше 4,7 тысячи рабочих мест. Особо выделяется логистический проект «Арктический экспресс №1», соединивший Архангельск с портами Китая. В марте было подписано соглашение с китайской NewNew Shipping Line о пяти-шести рейсах в навигацию 2026 года, причем китайский партнер подтвердил готовность инвестировать в инфраструктуру глубоководного порта. Эксперты расценивают это как переход от экспериментов к плановой эксплуатации Северного морского пути.

В сфере образования Александр Цыбульский инициировал подписание соглашения между правительством региона, Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и Северным Арктическим федеральным университетом о создании научно-образовательного кластера в Северодвинске. Речь идет о многоуровневой подготовке кадров для судостроения – от рабочих профессий до инженеров высшей квалификации. Данное соглашение важно для национальной безопасности, поскольку Северодвинск является главной кузницей подводного флота России. Одновременно в области ведется системная работа по поддержке участников специальной военной операции: трудоустроено 516 ветеранов СВО, за каждым закреплен персональный куратор, реализуется программа «Защитники. Под крылом Архангела».

Таким образом, при сохранении тревожного сигнала по долговой нагрузке эксперты констатируют, что команде Александра Цыбульского удается удерживать регион в русле устойчивого развития и общероссийских приоритетов. Сам глава активно отработал на федеральном уровне, привлекая в регион средства государственной поддержки. Поэтому в рассматриваемый период медианное экспертное мнение констатировало существенное улучшение позиций Александра Цыбульского в «Национальном рейтинге».