Жириновскому – 80. Знаете, каким он парнем был?!

Основателю ЛДПР исполнилось бы 80. Но он навсегда остался 75-летним. К этой дате повторяем материал, написанный к его кончине. Предупреждаем – мнение автора предвзятое… далеко не истина в последней инстанции.

- Политик, оратор, провокатор, экономист-теоретик, пророк в своём Отечестве…

Для меня ушедший, прежде всего, актёр на грани гениальности. Это ж сколько масок он сменил за прошедшие три десятилетия с лишним! Райкину и не снилось.

Жириновский ворвался в большую политику в тот момент, когда подобный персонаж был необходим. Необходим, прежде всего, действующей власти. Его риторика, идеи, манера подачи были так непохожи на привычный официоз от КПСС и одновременно на новых, только что вылупившихся демократов. Последние были почти сплошь интеллектуалы, их фразеологизмы непонятны подавляющему большинству электората, вздрагивавшего от одного гайдаровского «Отнюдь». Как и выдвигаемые ими идеи о переустройстве общества. Манера жить (писатели, академики, актёры, кооператоры) вообще чужда народу.

Жириновский был для масс своим, хотя и юрисконсульт не самого последнего издательства. Прекрасно помню, как бесплатные агитаторы из московских пенсионеров хватали меня за руки на входе в избирательный участок (самое начало 90-х): «Голосуй за него, он 200 рублей получает». «Я гораздо больше», - отвечал и сразу становился классовым врагом и чужестранцем.

За что тогда топил Владимир Вольфович? Уже и не помню, предлагал какой-то третий путь. Ходила легенда (или не легенда), что он чуть ли не последний спецпроект КГБ на излёте существования, запущенный с целью дискредитации демократического движения в целом (отсюда и название партии). Потом, после августа 91-го, политическая конъюнктура изменилась, и он стал пугалом совсем в другую сторону. Помните знаменитую фразу на победу его партии на выборах - «Россия, ты одурела»? Сказано демократом из демократов. Позже ЛДПР и лично Жириновский стали отбирать голоса уже не у новой партии власти. Кажется, Зюганов ему этого так и не простил.

Ещё одна несомненная заслуга Жириновского в том, что он первый наглядно показал (и не стеснялся при этом), что политика может приносить очень неплохой доход в реальном денежном выражении. На пленарных заседаниях открыто лоббировал интересы нефтеносных государств Арабского Востока (благо языкознание и личные связи позволяли) в ущерб отечественным нефтяным олигархам. Это он делал очень серьёзно, без лишней ажитации.

Но это для тех, кто понимает. Для широких народных масс Владимир Вольфович оставался прост и понятен, а потому близок. Оппонентшу за волосы по залу заседаний потаскать, тележурналистку дверцой машины по голове прихлопнуть, поцарапаться с коллегой по парламенту и получить отповедь от спикера как нашкодивший пятиклассник. Для любого политика подобное действие равносильно публичному самоубийству. Но только не в России. И только не для Жириновского. Отряхнулся, принял укоры, огрызнулся и пошёл дальше. Он как бы говорил – уйду я, кем будете народ пугать?

Ну и пугал, но только не свой электорат. Фраза, разлетевшаяся в 90-х по СМИ – «всегда найдётся 15% (…), которые за меня проголосуют». И был прав, посмотрите на динамику выборов за прошедшие два десятилетия, всё крутится вокруг названной цифры.

Посиделки в банях, стрельба из окна идущего на всех парах поезда, публичная раздача водки и денежных купюр, пренебрежительное отношение к женщинам вообще и журналисткам в частности… всё в плюс, всё в копилку. Параллельно звучали откровения людей, общавшихся с ним лично – «он совсем не тот в реальности». Мужчина-загадка… что может быть сексуальней?

В последние лет 10-15 стал поспокойней, возраст, знаете ли. Меньше рыка с трибуны, больше конструктивизма и своевременных пророчеств в нужную сторону на самые острые темы. Участие в президентских выборах чисто номинальное, для массовости – в нашей давнишней беседе куратор Архангельской области от ЛДПР Олег Лавров прямо сказал: «Владимир Вольфович ставит перед собой только реальные задачи».

Должна такая позиция приносить дивиденды? А то! По данным из открытых источников господдержка ЛДПР ежегодно составляет примерно 1.7 млрд. рублей. Понимаю, что это на всех… но на практике больше достаётся тому, кто финансы распределяет. «Эффект кассира», если хотите.

Жириновский изредка, но появлялся в кино. Играл, как правило, самого себя, поэтому органично. Не из интереса к актёрской профессии, а как ещё одни элемент пиара. Но я помню его в проекте Андрея Лукьянова, где они в паре с Константином Боровым разыграли трагедию Моцарта и Сальери в пушкинской версии (правда, убей, не помню, кто кого играл). И Владимиру Вольфовичу было откровенно скучно проговаривать чужой, пусть и гениально написанный текст. Он, как Василий Шукшин, сам себе сценарист, сам себе режиссёр и исполнитель заглавной роли, любые другие рамки для него тесны.

Но в парике смотрелся уморительно… я почти плакал. Значит, самоирония присутствовала.

Ещё одно шоу от Жириновского – спор о его национальной принадлежности. То, что русский патриот в душе, это ясно, а по паспорту? Оставим «отца-юриста», это на уровне анекдота. Никогда не забуду его потешный спор в прямом эфире с телеведущим Соловьёвым на тему, кто из них двоих больше-меньше еврей. Из двух этих Владимиров именно Вольфович в начале политической карьеры периодически выдавал что-нибудь антисемитское, чем завоёвывал популярность у такой же группы населения. А потом огорошил её же, плача на могиле собственного отца в Израиле. По всем правилам, при надетой кипЕ (никто там не заставляет этого делать). Но популярности не растерял, даже немного прибавил. Папы разные нужны, папы разные важны…

Кто на такое ещё способен? Только очень талантливый артист, зритель балдеет, когда кумир легко переходит из образа в образ, не обращая внимания на условности и приличия.

В чём, на мой взгляд, главная ценность Жириновского как публичного политика. Во-первых, он все эти годы был ретранслятором радикальных настроений маргинальной части российского общества для правительства, депутатов и высоколобых интеллектуалов. Лучше выслушать этот «поток сознания» в прямом эфире или с трибуны и принять превентивные меры, чем когда тоже самое выплеснется на улицы в виде маршей различной цветовой гаммы.

Во-вторых, он был собирателем отрицательной энергии, периодически витающей как в зале заседаний Госдумы, так и над страной в целом. Кому-то угрожал войной, депортацией, тюремным сроком, но сам никого не аннексировал, не загрузил в вагоны и не посадил. Обещал омыть сапоги в Индийском океане, но отдыхал на его пляжах исключительно в плавках. Впрочем, иного от него и не ждали… «шуты» часто навешивают на себя грехи своих «королей».

Он даже смерть свою разыграл, став рекордсменом вакцинации в своей весовой категории. И умер от того, от чего предохранялся, доиграв роль до конца (трагического).

Теперь интрига (если такое определение уместно) в том, кому ЛДПР перейдёт по наследству. Звучат фамилия нескольких претендентов, среди них те, кто в приватных беседах ранее говорил – без Владимира Вольфовича партия умрёт, не пройдёт и года. Конечно, произойдёт внутрипартийная расторговка с дележом наследия и получением гарантий собственной безопасности. Автор этих строк не раз слышал положительную характеристику отдельных членов ЛДПР – «он вхож в СЕМЬЮ» (ничего из голливудской классики не напоминает?). То есть, перед нами чисто семейное дело. Или бизнес, как угодно.

Однако последнее слово за Кремлём (его произнесут шёпотом), либерал-демократы нужны власти как подпорка при принятии не самых популярных решений и в противостоянии с левым флангом (любимой «грушей» Жириновского все эти годы была коммунистическая идея в её советском воплощении).

Но найдётся ли такой второй, с тем же набором талантов и оглушающей харизмой? Окончательный ответ сможем получить только через четыре года с гаком, а промежуточные по результатам региональных выборов.

Покойтесь с миром, Владимир Вольфович. Ваше место на «актёрской» аллее Новодевичьего. А разве вас не там похоронили?

Леонид Черток, принципиально беспартийный