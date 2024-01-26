"У меня перегорело". Еще один архангельский политик вышел из рядов ЛДПР

И это Николай Зеленовский – председатель АРОО «Доброе дело»,экс-депутат Архангельского областного Собрания депутатов 7 созыв 2018-2023.

Вот, что он написал в своем прощальном послании:

- Друзья!

Завершился большой и сложный, но очень интересный и насыщенный период моей жизни, связанный с политикой.

Направил заявление о прекращении членства в ЛДПР!

Не хочу и не буду говорить про непростое решение, придумывать положенную по такому поводу пафосную историю.

Все предельно просто.

Благодарен партии и, безусловно, ее создателю и основателю Жириновскому. Жаль, что мы остались без него.

Вот и у меня что-то перегорело. При этом, как и миллионы русских людей, в том числе и сторонников ЛДПР, полностью поддерживаю нашего Президента, борьбу нашего народа против нового фашизма. Стараюсь помогать нашим ребятам-бойцам там, их семьям и родным - здесь.

Будем помогать дальше!

По мнению наших наблюдателей, за сим последует сообщение о приеме Зеленовского в сплоченные ряды «Единой России».

Напомним, ранее из ЛДПР в ЕР перешли Сергей Пивков и Лариса Сергеева, оба экс-депутаты регионального парламента.

Судя по всему, предсказания политологов стали сбываться – после ухода их жизни основателя партии Жириновского ЛДПР посыпалась как новогодняя елка у горячей батареи.