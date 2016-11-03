Олег Лавров, новый куратор Архангельской области от ЛДПР: "Возможно, я ваш будущий одномандатник"

Вчера, 29 января, в рамках региональной недели в Архангельск приехал новый куратор области от ЛДПР депутат Государственной Думы Олег Лавров. На этом посту он сменил Ярослава Нилова, ставшего в новом созыве председателем парламентского Комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов.
Олег Леонидович Лавров – потомственный военный, закончил ленинградскую Макаровку и военную академию Дзержинского. Имел прямое отношение к космическим войскам, проходил службу на космодроме «Байконур». Одним из самых ярких эпизодов своей военной карьеры считает контроль за первой автоматической (беспилотной) посадкой орбитального корабля «Буран»… у него до сих пор пытаются выяснить – неужели действительно тогда никто не сидел за штурвалом.
Ближе к концу 90-х, когда космическая программа страны, мягко говоря, впала в стагнацию, вышел в отставку. Пробовал свои силы в бизнесе. Однажды ему выпала возможность узнать – кто же такой Жириновский. По словам самого Лаврова, его поразил интеллект лидера партии, к которой до этого он никогда серьёзно не относился, темперамент и работоспособность политика. Владимира Вольфовича хватало буквально на всё – вплоть до контроля за рассылкой рекламной продукции по регионам. (Между прочим, по словам федерального депутата, ЛДПР – единственная из парламентских партий, которая осуществляет финансирование своих региональных отделений, а не забирает у них последнее, как, например, частенько делает КПРФ).
В своей партии Лавров известен как «главный ревизор», много лет возглавлял Центральную контрольно-ревизионную комиссию ЛДПР, объездил в этом качестве всю страну, причём не по одному разу. Неоднократно входил в группу международных наблюдателей на выборах в республиках ближнего зарубежья.
Входит в Высший политсовет ЛДПР. В нынешнем созыве зам. председателя Комитета ГД по культуре.
Состоит в кадровом резерве президента РФ.
Главному редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку первому из местных журналистов повезло встретиться с новым куратором региона в почти неформальной обстановке (за ужином):
- Очень комфортно общаться со своим почти-ровесником. Олегу Леонидовичу «чуть за пятьдесят». На мой взгляд, идеальный возраст для политика федерального уровня – здоровье ЕЩЁ есть, иллюзий УЖЕ нет. Хорошее чувство юмора, с самоиронией тоже всё в порядке (особенно ценю).
Впрочем, мне и с Ярославом (Ниловым) было легко и интересно общаться. Помните этот вечный двигатель, который мог прилететь из Москву прямо в студию АГТР «Поморья» за пять минут до начала прямого эфира, чтобы дать бой политическому оппоненту на предвыборных дебатах (тогда досталось Ольге Епифановой). Так неужели ив новом созыве опека архангельского регионального отделения ЛДПР останется такой же плотной?
Лавров дипломатично ответил, что у него с Ниловым разные стили работы. Как бывший военнослужащий, он сторонник такого же единоначалия в партийной жизни. И не собирается выслушивать бредни от любого посетителя, а они в приёмную ЛДПР часто в очередь выстраиваются. Но местным архангельским политикам из своей партии он доверяет. Это, кстати, было видно и так, общался с ними как старший, умудрённый опытом товарищ, доброжелательно, но без лишнего панибратства.
У меня на языке так и вертелся дежурный вопрос – и как Архангельск на первый взгляд? Вертелся-вертелся… и слетел. Вот так сюрприз – Олег Лавров первый раз попал в столицу Поморья по партийным делам ещё в 2000-м (то есть, попали мы с ним параллельно). И вообще, первым официально зарегистрированным региональным отделение ЛДПР когда-то стало архангельское… впервые об этом услышал.
Интересно, что своим наставником в партийной жизни, в частности, по ведению избирательных кампаний, Олег Леонидович считает Диму Гусакова, увы, рано ушедшего из жизни. Наш партийно-журналистский междусобойчик долго вспоминал его слоганы, книгу по пиару, вообще пришёл к выводу, что прежняя политическая жизнь была и интересней, и веселее. Когда сейчас самая сложная задача – это уговорить избирателя в определённый день просто зайти на участок… вдруг захочется хоть за кого-то проголосовать.
Ещё раз я услышал о том, что ЛДПР готовится окончательно закрепиться на месте второй политической силы в стране, увеличивать свою присутствие в законодательных органах всех уровней. Причём стратегия распространяется и на смешенную, и на мажоритарную системы. То же касается и исполнительной власти – губернатор из ЛДПР (Алексей Островский) вполне успешно руководит Смоленской областью. Говоря садоводческим языком, пора бы «Единой России» ещё немного потесниться на этой грядке…
Однако первоочередной задачей и для всей партии, и для её местного регионального отделения новый куратор видит проведение президентских выборов 2018-го года «без сучка, без задоринки». То есть, чтобы никаких сомнений в легитимности президента ни у своей оппозиции, ни у Запада, только демократические открытые процедуры. Какого президента, с замиранием сердца спрашиваю я, имя, назовите имя?! Путина, конечно, пожимает плечами Лавров. А как же ваш…? Ну, Владимир Вольфович – здравомыслящий человек и ставит перед собой только реальные задачи. Между прочим, достаточно предсказуемый ответ.
То есть, в этой части сенсации не получилось. Зато она возникла в другой. На мой вопрос, насколько серьёзно новый куратор относится к своей работе в Архангельской области (кроме нас, под его «крылом» находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область), Олег Леонидович Лавров ответственно заявил, что уже рассматривает для себя личное участие в следующих госдумовских выборах по одному из одномандатных округов региона (72-й или 73-й).
Так-то… пять лет впереди, а уже интрига!
Приставал к занятому человеку с вопросами Леонид Черток