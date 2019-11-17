ЛДПР 30 лет: От рассвета до заката. Архангельские размышления на тему партийного юбилея

Безусловно, одним из главных политических событий минувшей недели стало празднование тридцатилетнего юбилея ЛДПР. Торжества проходили не где-нибудь, а в Государственном Кремлевском Дворце, что уже само по себе свидетельствует, как минимум, об уважительном отношении первых лиц государства к партии и ее бессменному лидеру Жириновскому. Есть тому и другие подтверждения.
В проекте федерального бюджета на 2020 год по предложению правительства страны было предусмотрено увеличение финансирования Института мировых цивилизаций (ИМЦ), учредителем которого является и сам Жириновский, до 353 млн. рублей. Для сравнения, в текущем году, по разным данным, бюджетное финансирование института составило от 60 до 130 млн. рублей.
В прошлом году, после выборов Президента РФ, Институт мировых цивилизаций переехал в новое 14-ти этажное здание в центре Москвы, ранее принадлежавшее РАН. По сообщениям СМИ, здание было передано Правительством РФ в собственность ИМЦ безвозмездно, хотя его рыночная стоимость оценивается некоторыми экспертами в несколько десятков миллиардов рублей.
Не стоит также забывать, что парламентские партии ежегодно получают финансирование на осуществление деятельности из государственного бюджета. Сумма варьируется – за каждый полученный на последних выборах депутатов Государственной Думы голос партии получают по 152 рубля. Таким образом, сумма господдержки ЛДПР ежегодно составляет порядка 1,7 млрд. рублей.
Учитывая все вышеперечисленное и несмотря на довольно солидный возраст, вождь либерал-демократов вполне успешно сохраняет политическую бодрость, время от времени позволяя себе делать с трибуны Государственной Думы громкие заявления, как в части внешней и внутренней политики государства, так и в адрес отдельных членов кабинета министров, губернаторов и прочих высокопоставленных представителей исполнительной власти. Чего не скажешь о нынешних архангельских «соколах»…
ПЕРВАЯ ОППОЗИЦИЯ
В начале девяностых ЛДПР в Поморье стала колыбелью для многих региональных и даже федеральных политиков, некоторые из которых и сейчас, даже сменив политический окрас или сферу деятельности, остаются известными и влиятельными в области фигурами.
Если кто не знает, то именно в Архангельской области было официально зарегистрировано первое региональное отделение ЛДПР. У истоков его создания стояли яркие и молодые политики – Алексей Чурилов и Дмитрий Гусаков. Сегодня обоих уже нет. Алексей Чурилов в 23 года стал первым депутатом Государственной Думы из Архангельской области, избранным от оппозиционной партии. Его друг Дмитрий Гусаков в 2003 году также был избран депутатом Госдумы от Архангельской области. Они оба на заре зарождения ЛДПР были ближайшими соратниками и помощниками Жириновского, писали партийный Устав, издавали первую газету.
С середины 90-х до середины 2000-х региональная ЛДПР, что называется, росла и крепчала. В партию приходили новые люди и спустя время становились известными на весь регион политиками, депутатами – Николай Артемов, Михаил Силантьев, Евгений Ухин, Владимир Гармашов, Илья Азовский, Александр Харин. Во многих муниципалитетах у ЛДПР тогда тоже стали появляться свои лидеры и депутаты – Александр Калинин в Коряжме, Сергей Старостин в Няндоме, Алексей Ефипов в Вельске, в Архангельске - Виталий Короткий, Юрий Гусаков, Олег Резвый, Михаил Кочанов и многие другие. Нынешний уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Ольга Смирнова в 2000-х была избрана главой Красноборского района при поддержке ЛДПР, бывшая уполномоченный по правам человека в Архангельской области Надежда Ахраменко также некоторое время состояла в ЛДПР и даже возглавляла региональное отделение партии.
Пика своего расцвета в регионе ЛДПР достигла в 2004 году, когда впервые выборы депутатов областного Собрания проходили по смешанной системе – часть по партийным спискам, часть по одномандатным округам. Неформальным лидером и фактически полновластным хозяином областной парторганизации к тому времени являлся Дмитрий Гусаков, годом ранее избранный в Государственную Думу. Под его руководством ЛДПР на прошедших в декабре 2004 года выборах получила шесть мандатов в региональном парламенте, что было просто феноменальным для партии тех времен результатом. И да простят нас те, кого мы забили упомянуть, хотя, скорее, они этому лишь обрадуются.
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ
Казалось бы, триумф на выборах в региональный парламент должен был способствовать дальнейшему укреплению партийных позиций, но, видимо, что-то пошло не так. В 2007 году Дмитрий Гусаков не проходит в Государственную Думу, а годом спустя депутатский мандат в Госдуме по списку ЛДПР переходит особо никому тогда неизвестному столичному бизнесмену родом из Архангельска, но с грузинской фамилией, Денису Давитиашвили.
В те годы, чуть раньше или чуть позже, из партии в органы исполнительной власти, в уже правящую тогда «Единую Россию» или просто в самостоятельное плавание уходят многие известные депутаты и лидеры регионального отделения ЛДПР. Дмитрия Гусакова, ослепленного тогда собственным величием и ставшего превращать областную парторганизацию в личное ЗАО, начинают активно оттирать от управления. В 2009 году все это заканчивается большим скандалом и посадкой самого Гусакова за подброс наркотиков будущему руководителю регионального отделения Олегу Черненко. Последний к тому времени возглавлял партийную фракцию в городском Совете Архангельска и, говорят, с помощью Давитиашвили смог в итоге сместить с поста координатора областной парторганизации ставленника Гусакова Костю Лукина и занять его место.
Вся эта внутрипартийная борьба привела к тому, что на выборах в марте 2009 года ЛДПР получила лишь 3 мандата в областном Собрании. Тогда депутатом впервые стала известная на тот момент в Архангельске «посадкой» депутата Городского Совета Воробьева Ольга Осицына. Вместе с ней в парламент региона по партийным спискам также прошли Ирина Чиркова и Александр Харин.
ВСТАВАНИЕ С КОЛЕН
Сотрясавшие региональное отделение ЛДПР в конце 2000-х скандалы серьезно пошатнули позиции партии в области. Возглавивший в середине 2009 года парторганизацию депутат Архангельского городского Совета Олег Черненко имел серьезные амбиции на избрание в Государственную Думу.
Обладая финансовым и людским ресурсом, Черненко в короткие сроки сумел привести в партию много талантливой молодежи, начал активно работать со СМИ, стала регулярно издаваться и распространяться солидным тиражом официальная газета регионального отделения. Вместе с тем, не у дел остались многие партактивисты, работавшие в команде Гусакова, которые имели выходы на центральный аппарат партии в Москве, чем и пользовались, под тайным руководством Гусакова регулярно нанося туда визиты с целью дискредитации Черненко.
В декабре 2011 года выборы в Государственную Думу впервые прошли полностью по пропорциональной системе – то есть, по партийным спискам. В результате подковерной внутрипартийной борьбы в региональном отделении Черненко в списки не попал, но, поскольку высшее партийное руководство ставку на избрание депутата от Архангельской области не делало, ему удалось поставить первым номером регионального партсписка свою ближайшую соратницу, областного депутата Ирину Чиркову.
Резкая критика тогдашнего губернатора Поморья Михальчука на протяжении предшествовавших выборам двух лет и активная избирательная кампания принесли результат – ЛДПР в области хоть и заняла 4 место среди партий, но получила более 18 процентов голосов (неслыханный к тому времени результат), а Ирина Чиркова – мандат депутата Государственной Думы.
ПРЕДАТЕЛИ
Летом 2013 года, накануне выдвижения кандидатов на выборы депутатов областного Собрания, региональную ЛДПР вновь сотрясает скандал. По решению Высшего Совета Черненко отстраняется от руководства региональным отделением, в Архангельске высаживается десант депутатов Госдумы и работников центрального аппарата партии. Не будем вдаваться в подробности причин, приведших к столь роковому для Черненко и Чирковой стечению обстоятельств. Отметим лишь, что в своем видеообращении к делегатам отчетно-выборной конференции регионального отделения ЛДПР, состоявшейся 30 июня 2013 года, лидер ЛДПР Жириновский объявил Черненко с Чирковой предателями партии! Первого за поддельный диплом, вторую за регулярные прогулы заседаний Госдумы.
В 2016 году, перед началом избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы, Чиркова была исключена из партийной фракции и партии, после чего пошла на новые выборы под флагом «Справедливой России». И хотя тогда избраться в Госдуму ей не удалось, годом позже она побеждает в одномандатном округе на довыборах депутата Архангельской городской Думы, затем становится руководителем регионального отделения СР, а в сентябре 2018 года вновь становится депутатом областного Собрания, где возглавляет фракцию СР.
Олег Черненко также в 2018 году в четвертый раз становится городским депутатом по одномандатному округу от Майской Горки, предварительно выиграв праймериз «Единой России» и выдвинувшись кандидатом от «партии власти».
ЛДПР, ОСИЦЫНА, ГУБЕРНАТОР!
Несмотря на скандальную смену руководства в региональном отделении ЛДПР перед самым началом избирательной кампании по выборам депутатов областного Собрания 2013-го года, партия все же немного улучшает результат четырехлетней давности и получает 4 мандата по партийным спискам.
Курировать региональное отделение назначен депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, неформальным руководителем парторганизации становится лидер партийной фракции в региональном парламенте Ольга Осицына. Тогда же по партийным спискам от Новодвинска в областное Собрание впервые избран Сергей Пивков. Примечательно, но вождь ЛДПР Жириновский много раз говорил о том, что партия не потерпит перебежчиков. А как недавно стало известно из публикаций ИА «Эхо Севера», Пивков с 2008 года состоял в Единой России и возглавлял в Новодвинске молодежное крыло этой партии. Тем не менее, в 2013 году именно он, а не тогдашний руководитель Новодвинской ячейки ЛДПР Алескеров, становится во главе партийного списка от города бумажников. После избрания, по слухам, именно Осицына сделала Пивкова в областном Собрании депутатом на постоянной основе, то есть получающим зарплату, и в дальнейшем всячески ему благоволила, пока…
В ноябре 2013 года координатором регионального отделения ЛДПР по представлению Высшего Совета избран Игорь Арсентьев. И как бы в дальнейшем не складывались отношения в этой весьма своеобразной «команде» однопартийцев, именно под руководством Арсентьева кандидат от регионального ЛДПР на выборах губернатора в 2015 году Ольга Осицына занимает второе место, едва не утащив выборы во второй тур.
Серьезному укреплению позиций партии в регионе и великолепным результатам на выборах губернатора, а, затем, и депутатов Государственной Думы в 2016 году немало способствовал молодой, энергичный, яркий политик, куратор областной парторганизации, депутат Госдумы Ярослав Нилов. Его шумные рабочие визиты в регион, активное взаимодействие со средствами массовой информации, креативный пиар и вносимые на региональном и федеральном уровнях социальные законопроекты способствовали небывалому росту партийного рейтинга и в итоге вывели ЛДПР на второе место среди политических сил региона. И даже случившийся накануне выборов летом 2016 года скандал с образованием реальной претендентки на мандат депутата Госдумы от ЛДПР Ольги Осицыной не нанес большого ущерба партийному рейтингу. Пострадала лишь сама Осицына, которую партия на выборы выдвигать отказалась и впоследствии, как говорят, не без активного участия Пивкова, сняла с должности руководителя партийной фракции в АОСД.
«СИЛА В ПРАВДЕ!»
С конца 2016 года до выборов депутатов областного Собрания в сентябре 2018 года возглавляемое Игорем Арсентьевым региональное отделение ЛДПР, несмотря на смену куратора, фактическое устранение от политической борьбы Ольги Осицыной, продолжает активную работу, становясь, что называется, конструктивной оппозицией. Симбиоз молодых партийцев, среди которых Михаил Завьялов, Иван Чецкий, Иван Ельцов, Мария Харченко, Илья Лукин, Александр Привалихин, Дмитрий Зангин, многие другие, и старейших членов партии, таких как Александр Калинин, Сергей Старостин, Николай Артёмов, Вячеслав Журавлев, Александра Соболева, Елена Косточкина – дал результат. Яркая и мощная избирательная кампания 2018 года под лозунгом – «Сила в правде!» - завершилась для областной парторганизации без преувеличения триумфальным результатом – 23,45% жителей региона отдали свои голоса «жириновцам». Партия получила 9 мандатов, три из которых по одномандатным округам, и стала второй по численности фракцией в областном Собрании депутатов.
Казалось бы, впереди новые возможности, рост могущества и влияния на жизнь в регионе, укрепление доверия северян и вполне возможный феномен Хабаровского края, но…
КАРЬЕРИСТЫ. ЗАКАТ
Можно по-разному относиться к ЛДПР и ее региональным лидерам разных времен, но одно можно сказать с уверенностью – большинство из них были по-настоящему яркими и харизматичными личностями. Есть они и сейчас, но, как в известной песне - «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!».
Теперь уже можно констатировать, что областная ЛДПР буквально за год скатилась до уровня дешевого хайпа, бесконечных селфи самого спортивного депутата, откровенной показухи перед московским руководством, да периодическим мельканием в СМИ упоминаний о связях нового руководства с криминалом и сомнительными бизнес-структурами. Серая, бледная тень той партии, за которую еще год назад отдали свои голоса около ста тысяч пришедших на выборы северян!
Напомним, что 13 декабря 2018 года, в день рождения ЛДПР, Высший Совет отстранил от должности координатора регионального отделения Игоря Арсентьева, к тому времени ставшего депутатом областного Собрания. Причины таинственны и до сих пор не названы. Возможно, причиной тому послужила резкая критика проекта «Шиес» и мусорной реформы в целом. А, может, очередные внутрипартийные подковерные войны окончились тем, что вынесли на поверхность фигуру Александра Федоркова, бывшего депутата Городского Совета Новодвинска, близкого, как говорят, друга Сергея Пивкова, который по партийному списку и протащил в областное Собрание Федоркова.
Как бы то ни было, но 13 декабря 2019 года, в день 30-летнего юбилея партии, исполнился ровно год руководства Федорковым, а, скорее, Пивковым и Ко, областной парторганизацией. Не беремся судить о деятельности партийной структуры, но политическая позиция ЛДПР по ключевым и самым болезненным для региона вопросам за это время стала, мягко говоря, невнятной. Наблюдатели отмечают серьезный внутрифракционный раскол среди депутатов областного Собрания.
В начале ноября Игорь Арсентьев перешел в исполнительную власть – возглавил Плесецкий район. Многие муниципальные депутаты и лидеры местных отделений, по слухам, тоже готовят пути отхода из партии. Похоже, один лишь Пивков уверенно смотрит в светлое будущее, где он либо становится губернатором, либо, куда ни шло, депутатом Государственной Думы. Только, как видится наблюдателям со стороны, история региональной парторганизации вновь завершила пятнадцатилетнюю спираль и выходит на новый круг. Правда, круг этот, судя по всему, будет начинаться с нуля. Вопрос лишь в том, когда будет достигнуто дно и сможет ли после этого первое в России региональное отделение ЛДПР вновь дожить до рассвета?! Как говорят ведущие новостей на Первом канале, все, что произойдет дальше, вновь покажет время!