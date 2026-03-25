"Есть результат!". Итоги Народной программы "Единой России" в Поморье

В столице Поморья прошёл региональный форум «Единой России», который собрал не только представителей партии, но и тех, кто ежедневно работает с людьми и для людей — ветеранов СВО, волонтёров, общественников, представителей социальной сферы и бизнеса. Главный акцент — на живом разговоре о том, что уже сделано и какие решения нужны дальше.

Форум стал продолжением большой работы, которая до этого велась на муниципальном уровне. Все предложения и инициативы, собранные «на земле», легли в основу обсуждения на пяти тематических площадках. Участники говорили о поддержке участников СВО и их семей, о том, как развивать города и посёлки, создавать комфортную среду для жизни, укреплять институт семьи, раскрывать потенциал молодёжи и сохранять уникальную культуру Русского Севера.

Ключевой частью стало пленарное заседание, где подвели итоги реализации Народной программы за последние пять лет. В его работе приняли участие секретарь регионального отделения партии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева, сенаторы РФ Юрий Борисов и Иван Новиков, депутаты Госдумы РФ Елена Вторыгина и Александр Спиридонов.

Речь шла о конкретных изменениях: новых детских садах и школах, масштабном обновлении образовательной инфраструктуры, росте качества среднего профессионального образования, реальных шагах по расселению аварийного жилья и благоустройстве территорий. Всё это — результат системной работы и постоянного диалога с жителями.

В своём выступлении Александр Цыбульский подчеркнул, что достигнутые результаты — это не повод останавливаться, а основа для движения вперёд. Именно наказы людей остаются главным ориентиром в работе, а сам форум — это возможность не только подвести итоги, но и собрать новые предложения, которые войдут в обновлённую Народную программу.

Отдельное внимание на площадках и в ходе общего обсуждения уделили поддержке участников СВО — направлению, которое сегодня объединяет и власть, и общество.

Форум «Есть результат!» показал главное: в регионе сформирована команда, которая умеет не только ставить задачи, но и добиваться конкретных изменений. И сейчас эта работа переходит в новый этап — с опорой на уже достигнутое и с пониманием того, что впереди ещё больше задач.



