Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Есть результат!". Итоги Народной программы "Единой России" в Поморье

В столице Поморья прошёл региональный форум «Единой России», который собрал не только представителей партии, но и тех, кто ежедневно работает с людьми и для людей — ветеранов СВО, волонтёров, общественников, представителей социальной сферы и бизнеса. Главный акцент — на живом разговоре о том, что уже сделано и какие решения нужны дальше.

 Форум стал продолжением большой работы, которая до этого велась на муниципальном уровне. Все предложения и инициативы, собранные «на земле», легли в основу обсуждения на пяти тематических площадках. Участники говорили о поддержке участников СВО и их семей, о том, как развивать города и посёлки, создавать комфортную среду для жизни, укреплять институт семьи, раскрывать потенциал молодёжи и сохранять уникальную культуру Русского Севера.

 Ключевой частью стало пленарное заседание, где подвели итоги реализации Народной программы за последние пять лет. В его работе приняли участие секретарь регионального отделения партии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева, сенаторы РФ Юрий Борисов и Иван Новиков, депутаты Госдумы РФ Елена Вторыгина и Александр Спиридонов.

 Речь шла о конкретных изменениях: новых детских садах и школах, масштабном обновлении образовательной инфраструктуры, росте качества среднего профессионального образования, реальных шагах по расселению аварийного жилья и благоустройстве территорий. Всё это — результат системной работы и постоянного диалога с жителями.

 В своём выступлении Александр Цыбульский подчеркнул, что достигнутые результаты — это не повод останавливаться, а основа для движения вперёд. Именно наказы людей остаются главным ориентиром в работе, а сам форум — это возможность не только подвести итоги, но и собрать новые предложения, которые войдут в обновлённую Народную программу.

 Отдельное внимание на площадках и в ходе общего обсуждения уделили поддержке участников СВО — направлению, которое сегодня объединяет и власть, и общество.

 Форум «Есть результат!» показал главное: в регионе сформирована команда, которая умеет не только ставить задачи, но и добиваться конкретных изменений. И сейчас эта работа переходит в новый этап — с опорой на уже достигнутое и с пониманием того, что впереди ещё больше задач.


23 апрель 07:30 | : Политика

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (302)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20