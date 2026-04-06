Уроженец Поморья передал бойцам инструменты для полевых работ

В Народный фронт обратился Константин из областного центра. Он приобрёл для ребят на СВО несколько наборов универсальных инструментов.



В составе комплектов – рукоятки, торцевые головки, гибкий удлинитель, карданный шарнир и другие детали. Ящик полезных “железок” представляет собой единую систему, которая позволяет работать быстро, с большим усилием, в глубоких местах, под углом и с любым размером крепежа.



Эти “помощники” пригодятся парням для ремонта автомобилей, строительства и починки блиндажей, а также других хозяйственных целей.



Мужчина пожелал бойцам здоровья, удачи и божьей помощи в совершении благих дел по защите новых регионов России. Теперь волонтёры Народного фронта доставят посылки на донецкое направление.

