Вычегодская власть сдает свои посты

Как сообщают наши коллеги из паблика KOT'News, вчера уволился глава Вычегодского В.И. Сотников, проработавший в должности с начала февраля 2026 года. Остальные работники (2 человека) администрации ВАО получили уведомление о сокращении.

 Ранее В.И. Сотников являлся депутатом Собрания депутатов Котласского муниципального округа (член фракции «Единая Россия»), работал начальником линейно-технического цеха ПАО «Ростелеком», технический узел № 9. 

 Таким образом, закрытие (ликвидация) вычегодской администрации с 1 июля 2026 года может являться серьезной предпосылкой для упразднения и остальных всяких там вычегодских "советов", "обществ" и т.д., которые были созданы при главе администрации ВАО.

21 апрель 10:18 | Политика

