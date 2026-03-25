Иван Воронцов рассказал о перспективах электронной прописки

Председатель Архангельской городской Думы рассматривает электронную регистрацию проживания в связке с политикой расселения из ветхого и аварийного жилья.

Иван Александрович отметил, что дома нельзя снести, пока там прописан хотя бы один житель. Однако он подчеркнул, что в современном мире существуют различные цифровые инструменты и государственные сервисы, которые могли бы упростить процесс переселения жильцов из аварийного жилья. Он упомянул наличие паспортного стола, портала Госуслуг, независимых оценочных компаний и судебных решений, подтверждающих необходимость предоставления нового жилья. Все эти ресурсы создают достаточную базу доказательств (т.н. «цифровой след») для переселения жителей, даже если дом находится в крайне плохом состоянии.

Кроме того, Иван Воронцов выразил обеспокоенность тем, что заброшенные дома представляют собой угрозу для окружающих зданий и населения. Он привел пример пожара в одном из таких домов и случай самоубийства мужчины в прошлом году. По мнению спикера, сохранение таких объектов негативно сказывается на внешнем виде городов и создает дополнительные риски для жизни людей.

Главное в инициативе председателя городского парламента - обсуждение на законодательном уровне изменений, позволяющих сносить аварийные здания, несмотря на наличие зарегистрированных жильцов. Вместо сохранения старых домов, которые несут опасность, предлагается сосредоточиться на предоставлении новых квартир нуждающимся гражданам, используя существующие механизмы цифровой идентификации и подтверждения права на жилье.

Таким образом, Иван Воронцов предлагает пересмотреть существующую практику и внедрить более современные подходы к решению проблем с ветхим жильем, учитывая возможности цифровых технологий и государственных сервисов.

Напомним, Иван Воронцов подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» с прицелом на осенние выборы в Госдуму.