Медики Донбасса получили помощь из Архангельской области

В штабе НФ – бесценные слова “спасибо” от тех, кто ежедневно совершает подвиг в тылу новых регионов России. Привет северянам передают люди в белых халатах – работники здравниц Донецка и Горловки.

Коллектив Республиканской клинической больницы имени М.И. Калинина благодарит жителей Поморья за новую партию гуманитарной помощи. В марте мы доставили в учреждение шприцы, памперсы, пелёнки, мягкий инвентарь и средства личной гигиены для пациентов-военнослужащих.

А работники Городской больницы № 2 города Горловки получили от архангелогородцев дорогостоящие медикаменты, перевязочные материалы, инвалидные коляски, костыли и другие средства реабилитации для бойцов с тяжёлыми ранениями.  

