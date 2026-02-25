Депутат АрхГорДумы решил испытать себя

В Архангельской области продолжается регистрация кандидатов на партийное предварительное голосование.

Михаил Иванов — действующий депутат Архангельской городской Думы. Родился в 1988 году в Архангельске. Инженер-энергетик по образованию. Профессиональный путь прошёл от инженера до руководителя ТЭЦ участка №1 «Лесозавода 25». Сейчас работает ведущим специалистом службы главного инженера, занимается научной деятельностью в сфере энергетики и активно участвует в общественной жизни.

«Я много лет работал на благо города Архангельска: участвовал в реализации социальных инициатив, поддерживал молодёжные проекты, помогал решать проблемы округов. Теперь готов выйти на новый уровень — включиться в решение задач всей Архангельской области: развивать инфраструктуру отдалённых районов, поддерживать сельские территории», — отметил Михаил Иванов.

Предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая в электронном формате. Сделать свой выбор можно на сайте pg.er.ru



